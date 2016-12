Cách giữ tin nhắn iMessage của bạn tuyệt đối bảo mật

Nếu bạn cảm thấy lo lắng rằng ai đó đang “soi” chiếc iPhone của mình khi có bất cứ tin nhắn đến nào xuất hiện trên màn hình khóa, hoặc có ai đó thích lục lọi những tin nhắn từ xưa của bạn. Hãy làm theo những bước hướng dẫn trong bài viết này.

Ngăn tin nhắn hiện trên màn hình khóa

iMessage có một sơ hở, đó là theo mặc định, những tin nhắn mới đến sẽ xuất hiện trên màn hình khóa của máy và chỉ cần bấm lệnh “xem” là có thể đọc không sót một chữ nào mà chẳng cần biết passcode. Để ngăn sơ hở này, hãy vào phần Settings > Notifications > Messages. Tắt chế độ Show in Notification Center và Show on Lock Screen.

Vậy là từ nay tin nhắn gửi đến cho bạn sẽ chỉ hiện lên thông tin bạn có một tin nhắn từ người gửi hoặc từ số điện thoại nào đó.

Ngăn không cho người khác biết bạn đã đọc tin nhắn họ gửi

Thông thường khi ai đó nhắn tin cho bạn, sau khi đọc tin nhắn, phần màn hình của bên kia sẽ chuyển từ chữ "Delivered" (Đã chuyển) sang "Read"(Đọc). Điều đó có nghĩa là tin nhắn bạn nhắn tin cho người kia đã được đọc.

Nếu bạn không thích ai đó biết rằng bạn đã đọc hay chưa đọc tin nhắn người đó gửi, chỉ cần vào Settings > Messages và tắt chế độ Send Read Receipts. Sau khi tắt chế độ này, mọi người sẽ không thể biết bạn đã đọc hay chưa đọc tin nhắn iMessage họ gửi.

Tự động xóa tin nhắn cũ

Cuối cùng, một điều vô cùng quan trọng giúp bạn không lo bị người khác lục lọi quá khứ của mình, đó là bật chế độ xóa tin nhắn định kì. Để máy tự động xóa tin nhắn, bạn làm như sau:

Vào phần Settings > Messages > Keep message và chọn chế độ 30 days (30 ngày) hoặc 1 year (1 năm) tùy theo bạn. Đừng chọn Forever vì điều này sẽ khiến tin nhắn bị lưu vĩnh viễn trong máy.

Không cho thông tin xuất hiện trên phần thông báo của màn khóa

Chẳng cần có mật khẩu vào máy bạn, chỉ với một thao tác lướt từ trên đầu màn hình xuống, một người bất kì cũng có thể biết được mọi hoạt động diễn ra trong cả tuần của bạn. Ai bấm thích ảnh của bạn trên Instagram, các cuộc gọi nhỡ, thông báo của một số ứng dụng...

Để ngăn sơ hở này, hãy vào phần Settings > Touch ID and Passcode, trong mục Allow acess when locked, tắt tất cả các lựa chọn trong phần này bao gồm Today View, Notification View, Reply with message, Home control và Wallet.

Với những thao tác nói trên, từ nay bạn sẽ cảm thấy an tâm hơn khi nhắn tin iMessage.

Theo ICTnews.