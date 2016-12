HP tái kiến tạo máy in tiêu dùng cho các gia đình

Ngày 16/12, HP Việt Nam hôm nay ra mắt máy in đa chức năng DeskJet Ink Advantage thế hệ mới (AiO), thiết bị lí tưởng cho những phụ huynh đang tìm những giải pháp in ấn tiện lợi, chất lượng và tiết kiệm để giúp con mình được tỏa sáng trong lớp.

Được thiết kế cho những phụ huynh muốn in các bài tập trên lớp cho con, hay những dự án sáng tạo khác mà không cần lo lắng dù thời hạn đã gần kề, máy HP DeskJet Ink Advantage 3775 chỉ lớn bằng một nửa những máy in phun đa chức năng khác cùng dòng, nhưng rất mạnh mẽ với khả năng in, scan hoặc sao chép, tất cả chỉ với 2.900.000VND.

Gần đây được xem là một trong 50 thiết bị có tầm ảnh hưởng nhất mọi thời đại theo tạp chí TIME, máy in đời mới DeskJet đem lại chức năng in tiện lợi qua điện thoại thông minh hay máy tính bảng. Không chỉ tối ưu hóa diện tích với thiết kế nhỏ gọn, cả 2 máy in HP DeskJet Ink Advantage 3775 còn tăng thêm sự tươi mát cho ngôi nhà với tông màu xanh biển sinh động.

“Các bậc phụ huynh luôn muốn có những thiết bị không dây phù hợp với phong cách và cho phép họ kết nối với mạng xã hội đồng thời đảm bảo tính hiệu quả dù ở bất cứ nơi nào", Ông Kyler Tan, Tổng Giám đốc HP Việt Nam cho biết. "DeskJet mới của HP đã cải tiến trải nghiệm in ấn truyền thống với thiết kế thú vị cũng như giải pháp in ấn tại gia vô cùng thuận tiện, có thể giúp các em nhỏ tỏa sáng ở trường với chất lượng bản in chuẩn A+."”

Các ứng dụng miễn phí cung cấp cho người dùng với các tính năng chính bao gồm cả in ấn, sao chép và scan không dây từ hầu hết các điện thoại thông minh và máy tính bảng bao gồm các thiết bị Apple, Android và Windows. Với Wi-Fi Direct, người tiêu dùng ngay lập tức có thể in từ các thiết bị di động của họ và truy cập vào máy in của họ mà không cần kết nối mạng.

Máy in màu mới DeskJet 3700 đã có mặt trên thị trường và được bán thông qua các đối tác bán lẻ của HP trên toàn quốc với giá bán gần 3 triệu đồng.