LG muốn sớm bán G6 để chiếm lợi thế trước Galaxy S8

Mảng smartphone của LG đã có một năm tệ hại khi chỉ riêng trong 3 tháng gần cuối 2016 đã gây ra khoản lỗ 400 triệu USD (quý lỗ thứ 6 liên tiếp). G5, chiếc smartphone thiết kế dạng modular cho phép tháo rời để gắn các phụ kiện, được kì vọng sẽ giúp LG vực dậy tình hình. Thế nhưng, người dùng chẳng ai hứng thú với nó,và đây tiếp tục là một thất bại nữa của công ty Hàn Quốc.

Đó là lí do LG sẽ phải tăng tốc cho smartphone chủ lực tiếp theo, mẫu G6, để tìm kiếm chút hi vọng cạnh tranh với Samsung - hãng điện thoại Android lớn nhất thế giới hiện nay. Theo nguồn tin mới đây từ trang ETNews, LG muốn G6 lên kệ sớm hơn 1 tháng so với model tiền nhiệm. Sau khi ra mắt cuối tháng 2/2016, G5 phải tận đầu tháng 4/2016 mới được bán ra thị trường; trong khi đó LG G6 sẽ lên kệ vào khoảng cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3/2017. Có vẻ như hãng công nghệ này cũng muốn đi trước đối thủ Samsung, khi mà theo các tin đồn, nói rằng Galaxy S8 sẽ chỉ ra mắt vào tháng 4.

Thời điểm lên kệ có thể sẽ có ảnh hưởng lớn tới doanh số bán ra, và smartphone nào được bán sớm sẽ có cơ hội chiếm lĩnh thị trường. "LG hđã bắt đầu chấp nhận các nguồn cung linh kiện cho G6, nhằm hiện thực hoá dự định đưa vào sản xuất hàng loạt smartphone này trong vòng 1 tháng" - ETNews cho biết. Nguồn tin của trang này cũng nói rằng, lần này LG Electronics quyết tâm đưa G6 lên kệ sớm sau khi hãng nhận thấy các smartphone cao cấp trước đây của mình luôn bán muộn hơn so với đối thủ.

Những thông tin về G6, tuy nhiên, chưa lộ diện nhiều. Hồi tháng 9, LG nói rằng hãng có niềm tin vào thiết kế modular như trên G5, nhưng một số tin đồn ít ỏi về G6 thì lại trái ngược với phát biểu đó. Theo 1 nguồn tin khác cũng từ Hàn Quốc, LG G6 sẽ dùng cấu trúc không phải modular nữa và sẽ có các tính năng nổi bật gồm: chống nước, tích hợp dịch vụ thanh toán di động, sạc không dây và có khả năng là máy quét mống mắt giống Galaxy Note 7.

Nếu thông tin từ ETNews là chính xác, G6 sẽ được giới thiệu chính thức ngay trước thềm triển lãm di động MWC 2017 diễn ra (từ 27/2 đến 2/3), để kịp thời lên kệ vào những ngày đầu tháng 3/2017 như dự tính của công ty.

Theo ICTnews.