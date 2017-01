Những trò hay ho bạn có thể làm trên thanh tìm kiếm Google

Google là công ty có quy mô vô cùng lớn, sở hữu một kho dữ liệu khổng lồ về người dùng internet trên toàn thế giới. Với việc ngày càng nhiều người phụ thuộc vào các dịch vụ của công ty, Google vẫn đang ngày một lớn mạnh, tiếp tục thu được nhiều dữ liệu hơn nữa để phục vụ cho mục đích quảng cáo.

Dù kinh doanh và lợi nhuận là mục tiêu hàng đầu, thế nhưng Google cũng không kém phần "hài hước" với việc hãng tích hợp hàng tá những trò vui bên trong các dịch vụ. Các trò chơi hay mẹo vặt bạn có thể làm trên thanh tìm kiếm Google Search dưới đây là một ví dụ.

Nếu tìm kiếm với từ khoá “solitaire”, bạn có thể chơi khá nhiều game bài cổ điển trên Google Search. Hơi đáng tiếc là các game này thường chỉ là phiên bản tiêu chuẩn thay vì các game bài "cao cấp".

Tương tự, bạn tìm kiếm với từ khoá “tic tac toe” để chơi tựa game này (1 game tương tự "cờ ca-rô). Bạn có thể thiết lập để chơi với bạn bè hoặc với bot, chơi ở các độ khó khác nhau, từ dễ (Easy), bình thường (Medium), hoặc khó (Impossible).

Nếu bạn đang phân vân, cần đưa ra một lựa chọn hay quyết định nào đó nhưng không biết phải làm gì, hãy Google từ “flip a coin” để tung đồng xu và nhờ nó lựa chọn giúp mình.

Nếu có quá nhiều thứ để lựa chọn, đồng xu sẽ là không đủ. Lúc này bạn sẽ cần tới trò tung xúc xắc với từ khoá “roll a die” trên thanh tìm kiếm.

Tìm kiếm từ “askew” sẽ khiến trang web bị nghiêng trông khá hài hước.

Với từ khoá “what sound does a dog make” (chó phát ra âm thanh gì), bạn sẽ được trả về kết quả là đoạn âm thanh ghi lại tiếng chó sủa. Bạn có thể thay chó (dog) bằng các loài động vật khác như cow (bò), pig (lợn), duck (vịt)... Tính năng này phù hợp để chơi đùa với trẻ nhỏ hoặc có thể dùng để trêu đùa với bạn bè.

Nếu bạn là người hay tò mò, thích tìm hiểu, từ khoá “fun facts” (hoặc “I’m feeling curious”) sẽ giúp bạn có được những kiến thức thú vị được Google cung cấp một cách ngẫu nhiên. Bạn có thể tìm hiểu các thông tin khác bằng cách nhấn nút "Ask another question" trên trang.

Tìm từ “google in 1998” sẽ giúp trả về một trang web giúp bạn hình dùng trang Google trông như thế nào vào năm 1998.

Trong cuốn "The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy" (tạm dịch: Hướng dẫn của người đi nhờ xe về đường đến dải Ngân hà) nổi tiếng của Douglas Adams, 42 luôn là đáp án cho câu hỏi "cuộc sống, vũ trụ, và tất cả mọi thứ". Và khi tìm với từ khoá “the answer to life, the universe, and everything” (câu trả lời cho cuộc sống, vũ trụ, và tất cả mọi thứ), Google sẽ trả về cho bạn kết quả là con số 42 này. Đây là cách Google dùng để tưởng nhớ cuốn sách, tác giả Douglas Adams, cũng như con số 42 mà cho tới nay vẫn được xem là rất bí ẩn này.

Thông thường khi tìm kiếm bằng Google, nếu bạn gõ sai một từ khóa nào đó, Google sẽ gợi ý từ đúng để bạn nhập lại. Tuy nhiên, recursion là trường hợp đặc biệt. Dù không sai bất kì lỗi nào nhưng khi tìm kiếm bằng từ này, Google vẫn cho rằng bạn gõ sai và gợi ý bạn tìm kiếm lại với đúng từ..."recursion" như cũ.

Ở thanh tìm kiếm của trang google.com, bạn nhập từ khóa "zerg rush". Lúc này, các kết quả tìm kiếm của bạn sẽ bị tấn công bởi những chữ O màu vàng và đỏ. Nếu không có bất kì tác động nào, các chữ O sẽ "ăn" hết kết quả tìm kiếm của bạn, và trên màn hình sẽ chỉ còn là một trang trắng. Tuy nhiên, bạn cũng có thể bảo vệ các kết quả tìm kiếm bằng cách click chuột vào các O hiện ra để tiêu diệt chúng. Một ô điểm ở phía trên bên phải màn hình sẽ ghi lại kết quả mà bạn đạt được trong trò chơi của mình.

Gõ cụm từ "do a barrel roll" hoặc "z or r twice" vào ô tìm kiếm của trang google.com rồi nhấn “enter”, bạn sẽ thấy trang kết quả tìm kiếm xoay tít rồi lộn ngược trông rất hài hước.

Trên trang google.com, bạn gõ từ khóa "Google Pacman" vào hộp tìm kiếm, và trò chơi Google Pacman sẽ hiện ra để bạn có thể chơi bằng các phím mũi tên trên bàn phím của mình. Trò chơi thú vị này ban đầu là một Google Doodle (hình ảnh được dùng để thay cho logo trên trang Google.com trong các ngày lễ đặc biệt). Nó được làm ra để kỉ niệm 30 năm của trò chơi Pacman nổi tiếng.

Bạn chuyển qua phần tìm kiếm hình ảnh trên Google (Google Image Search) và nhập từ khoá “atari breakout”, Google sẽ trả về cho bạn trò chơi Breakout cổ điển. Trong game, bạn phải điều khiển thanh đỡ phía dưới để đỡ quá bóng giúp nó bay lên phá vỡ các ô gạch phía trên.

Theo ICTnews.