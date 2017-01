VTC Intecom triển khai Microsoft Azure

Ngày 28/12/2016 VTC Intecom và Microsoft chính thức công bố việc triển khai thành công Microsoft Azure tại VTC Intecom góp phần thúc đẩy và gia tăng việc triển khai dịch vụ đám mây cho khách hàng của VTC Intecom trên toàn cầu.

Là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực công nghệ thông tin và nội dung số, đi đầu trong phát hành trò chơi trực tuyến và trung gian thanh toán, VTC Intecom có đội ngũ nhân sự đông đảo hơn 1000 nhân viên, kèm hệ thống đại lí trải dài khắp 63 tỉnh thành tại Việt Nam, phục vụ hàng chục triệu khách hàng trong và ngoài nước. Đáp ứng nhu cầu dịch vụ cho lượng khách hàng liên tục gia tăng cùng mạng lưới đại lí phát triển mạnh trong cả ba mạng thanh toán trực tuyến, thương mại điện tử và giải trí trực tuyến trong suốt bề dày lịch sử 10 năm, VTC Intecom đã luôn tìm hiểu áp dụng và phát triển giải pháp trên nhiều nền tảng khác biệt.

Nhằm đáp ứng hiệu quả yêu cầu dịch vụ và mang lại dịch vụ chất lượng cao cho khách hàng trên diện rộng, VTC Intecom triển khai điện toán đám mây ngay từ khi thành lập song song với các giải pháp CNTT truyền thống, đồng thời tự xây dựng và triển khai các ứng dụng đám mây. Việc tự nghiên cứu và triển khai giải pháp đám mây giúp VTC Intecom tối ưu được về vận hành, chi phí, nhân sự,... đặc biệt là khi triển khai dịch vụ nội địa. Tuy nắm ưu thế khi triển khai hạ tầng cơ sở và đám mây cho khách hàng tại Việt Nam nhưng VTC Intecom vẫn gặp thách thức khi mở rộng thị trường ra nước ngoài, cụ thể là lựa chọn Trung tâm cơ sở dữ liệu, thuê bao đường truyền khi lắp đặt hạ tầng máy chủ và chi phí nhân sự đắt đỏ để lắp đặt, vận hành cho thị trường ngoài nước. Bài toán này là bài toán không chỉ về kinh phí ngắn hạn mà là bài toán thiết yếu về kinh doanh, chỉ số lợi nhuận khi mở rộng ra thị trường quốc tế.

Để xử lí được bài toán về chi phí khi triển khai các dịch vụ tại nước ngoài, VTC Intecom lựa chọn sử dụng nền tảng Microsoft Azure. “Trước đây chúng tôi chưa dùng nên không có sự so sánh. Tuy nhiên, so sánh với việc tự triển khai dịch vụ tại nước ngoài thì giải pháp Microsoft Azure cho phép chúng tôi khá linh hoạt cũng như rút ngắn được nhiều thời gian”, Ông Nguyễn Tiến Đạt – Phó giám đốc công ty VTC Công nghệ và Nội dung số chia sẻ.

Sự tùy biến hết sức linh hoạt và dễ dàng để có thể tăng hoặc giảm dịch vụ theo nhu cầu thực tế cao điểm và thấp điểm là một điểm cộng cho bản thân Microsoft Azure. Điều này giúp cho các doanh nghiệp có thể xử lí được các vấn đề nan giải về chi phí đầu tư để có một hạ tầng lí tưởng theo kì vọng. Thực tế, đầu tư máy chủ tại nước ngoài và thuê đường truyền là bài toán lớn nhất với mọi doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Game và thương mại điện tử. Microsoft Azure với Trung tâm dữ liệu có mặt tại hơn 100 quốc gia trên toàn cầu đã xử lí triệt để thách thức này của VTC Intecom. Ước tính, triển khai Microsoft Azure sẽ giúp tiết kiệm hơn 60% chi phí đầu tư và vận hành so với đầu tư hạ tầng truyền thống. Cũng theo đại diện Intecom, điểm nổi bật nhất giúp VTC Intecom lựa chọn Microsoft Azure là vì quy mô dịch vụ của Microsoft trải rộng toàn cầu. Trong thực tế, các khu vực được VTC Intecom yêu cầu cung cấp dịch vụ khách hàng, thì đều được Microsoft triển khai dịch vụ ngay trong thời gian rất ngắn. Lí do thứ hai là vì các nền tảng của Microsoft đều có giao diện khá thân thiện giúp VTC Intecom đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian, không chỉ thời gian khi triển khai mà cả thời gian đào tạo sử dụng. Nhân sự của VTC Intecom chỉ cần nhận tài khoản và mật mã là có thể đăng nhập và sử dụng đồng thời triển khai Microsoft Azure ngay lập tức. Nhìn chung, triển khai Microsoft Azure giúp giảm tải việc đào tạo gần như 100%.

VTC Intecom lựa chọn Microsoft Azure cũng vì Azure đạt những tiêu chí về bảo mật cấp doanh nghiệp toàn cầu. Các chứng nhận ISO/ IEC 27001: 2005 (tiêu chuẩn an ninh thông tin quốc tế) xác thực rằng Microsoft đã thực hiện kiểm soát an ninh thông tin theo quy chuẩn quốc tế, bao gồm hướng dẫn và nguyên tắc chung để bắt đầu, thực hiện, duy trì và cải thiện quản lí an ninh thông tin trong một tổ chức. Việc kiểm toán bao gồm cả Hệ thống quản lí bảo mật thông tin (ISMS) cho Azure - gồm có cơ sở hạ tầng, phát triển, hoạt động, quản lí, hỗ trợ và trong phạm vi dịch vụ. Chứng nhận do Viện tiêu chuẩn Anh (BSI) cấp. “Về mặt pháp lí thì do Microsoft có văn phòng tại Việt Nam và có đối tác uỷ quyền triển khai nên chúng tôi khá thuận lợi về các thủ tục hành chính”, đại diện VTC Intecom khẳng định. Đây cũng chính là lí do thứ ba và là lí do quyết định để VTC Intecom triển khai Microsoft Azure, điển hình của mô hình IaaS (hạ tầng như một dịch vụ).

“Tuy chỉ mới triển khai ở giai đoạn một, nhưng VTC Intecom đã có thể nhìn nhận được những cơ hội lâu dài trong kĩ nguyên kĩ thuật số và đón đầu cuộc cách mạng Công nghệ lần thứ Tư. Nắm bắt đám mây để có được lợi thế thực sự về hiệu quả chi phí và vận hành, đưa ra được những dịch vụ thực sự chất lượng và an toàn là điều mà VTC Intecom hướng tới”, Ông Nguyễn Tiến Đạt – Phó giám đốc công ty VTC Công nghệ và Nội dung số kết luận.