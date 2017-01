Những hoạt động tương tác nổi bật trên Zalo Official Account năm 2016

OA Bộ Y Tế triển khai dự án Sổ tiêm chủng

Bộ Y Tế triển khai Sổ tiêm chủng điện tử trên Zalo đã nhận được phản hồi tích cực từ phí rất nhiều phụ huynh, đặc biệt là những người có có con nhỏ bởi tính tiện lợi của dự án này. Chỉ với những thao tác đơn giản, nhiều gia đình đã có thể khắc phục được việc quên lịch trình lí tiêm chủng và đảm bảo sức khỏe cho con.

Trường tiểu học Nam Thành Công thí điểm mô hình Sổ liên lạc điện tử

Nhằm giúp cho việc kết nối giữa nhà trường và phụ huynh thêm dễ dàng trong thời đại công nghệ, trường tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) đã triển khai mô hình sổ liên lạc điện tử. Theo đó, phụ huynh có thể theo dõi thời khóa biểu, bài tập về nhà, tra cứu điểm, nhận lịch họp phụ huynh và cập nhật những thông tin khác liên quan đến việc học tập, sinh hoạt của con em.

OA Điện lực TP.HCM: Tra cứu và thanh toán tiền điện trực tuyến

Việc theo dõi, tra cứu chỉ số điện và mức tiêu thụ điện của cá nhân qua tài khoản OA EVN trên Zalo sẽ giúp người dùng điều chỉnh cách sử dụng điện sao cho phù hợp và tiết kiệm. Ngoài ra, khi bận rộn hoặc có kì nghỉ phép xa nhà dài ngày, người dân có thể chủ động theo dõi lịch ghi điện, thu tiền để có thể thanh toán vào thời gian thuận tiện, kể cả thông qua hình thức trực tuyến. OA EVN cũng hỗ trợ thông báo cúp điện, sự cố điện qua tin nhắn trực tiếp để người dùng sắp xếp công việc.

OA Tổng đài 1022 Đà Nẵng: Tra cứu vệ sinh an toàn thực phẩm

Thực phẩm sạch đang là một trong những mối quan tâm hàng đầu của các gia đình. Lựa chọn địa điểm ăn uống phù hợp và sạch sẽ không phải là một “bài toán” dễ dàng. OA Tổng đài 1022 Đà Nẵng cho phép người dùng tra cứu để biết quán ăn mà bạn chọn liệu có phải là cơ sở kinh doanh đạt chuẩn an toàn hay chưa, từ đó để bạn chủ động trong việc ăn uống và bảo vệ sức khỏe. Chỉ sau 2 tuần ra mắt, có hơn 100.000 người dân Đà Nẵng thường xuyên tra cứu dịch vụ này.

OA Bệnh viện Xuyên Á: Đặt lịch khám bệnh, theo dõi quá trình thuận tiện

Nhận thấy việc xếp hàng, chờ đợi khám bệnh tiêu tốn nhiều thời gian của người dân, bệnh viện Xuyên Á quyết định bổ sung dịch vụ đặt lịch khám chữa bệnh thông qua OA Bệnh viện Xuyên Á. Nhờ vậy, mỗi người đều có thể chủ động đến khám bệnh tùy theo thời gian của mình. Ngoài ra, bệnh nhân còn có thể tra cứu kết quả xét nghiệm và lịch sử điều trị của bản thân để nắm rõ tình hình sức khỏe và đề xuất quá trình điều trị phù hợp

OA Vietjet Air: Check-in và nắm bắt tình hình chuyến bay

Vietjet Air không kém cạnh khi là doanh nghiệp đầu tiên trong lĩnh vực hàng không sử dụng Zalo Offcial Account. Qua OA Vietjet Air, khách hàng có thể đặt vé, check-in trực tuyến thuận tiện, nắm bắt tình hình chuyến bay và sắp xếp thời gian với tính năng thông báo lịch trình bay. Mỗi ngày, OA Vietjet Air thu hút gần 81.000 người hài lòng và thường xuyên sử dụng dịch vụ mỗi ngày.

The Voice Kids là game show hot trên năm 2016

The Voice Kids 2016, Sing Mi Song, So You Think You Can Dance, Khởi Đầu Ước Mơ là những show truyền hình đầu tiên ứng dụng nền tảng bình chọn miễn phí trên Zalo. Thông qua OA của từng gameshow, người dùng có thể thuận tiện bình chọn cho thí sinh mình yêu thích mà không tốn bất kì chi phí nào. Hiện tại, các số liệu cho thấy rằng The Voice Kids đang làm game show hot nhất năm qua khi thu hút hơn 4 triệu lượt bình chọn trên Zalo.