Huawei công bố kết quả kinh doanh 2016

Ngày 6/1, hôm nay Khối kinh doanh tiêu dùng Huawei Việt Nam (CBG) đã công bố con số kì vọng của hãng năm 2016. Năm 2016, CBG kì vọng doanh thu bán hàng đạt 25,9 tỉ USD; tăng 42% so với năm 2015 và đạt mức tăng trưởng ổn định trong 5 năm trở lại đây. Tổng số điện thoại thông minh tiêu thụ đạt 139 triệu máy với mức tăng trưởng ổn định 29% hàng năm. Theo IDC, tốc độ tăng trưởng số lượng tiêu thụ điện thoại thông minh toàn cầu tăng 0.6% trong năm 2016, như vậy Huawei đã hoàn toàn chinh phục được thị trường thế giới.

Ông Richard Yu, Tổng giám đốc Huawei CBG chia sẻ: “Mặc dù thị trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt nhưng Huawei CBG vẫn đạt mức tăng trưởng ổn định trong ngành hàng tiêu dùng nhanh. Đây cũng là thành quả của văn hóa Huawei, lấy khách hàng làm trung tâm, mục tiêu hướng tới xây dựng một thương hiệu đẳng cấp với khả năng cung cấp trên toàn cầu. Năm 2017, Huawei vẫn tập trung củng cố các kênh phân phối, công tác nghiên cứu và phát triển, chất lượng dịch vụ và mở rộng dịch vụ Huawei; nâng cao chất lượng và hiệu suất của các nhà hoạch địch hoạch định và thực hiện; khẳng định chiến lược toàn cầu hóa và chủ động mở rộng tìm kiếm thị trường.

Tập trung vào đổi mới dẫn đầu xu hướng công nghệ mới

Trong bối cảnh ngành công nghiệp điện thoại di động toàn cầu đang có xu hướng phát triển chậm dần và hầu như không có những đổi mới vượt trội, Huawei CBG đã đẩy mạnh đổi mới dựa trên phát triển đột phá trong lĩnh vực công nghệ then chốt. Trong năm 2016, Huawei CBG đã tập trung vào công cuộc đổi mới công nghệ và đã đạt được bước phát triển vượt bậc trên hệ điều hành EMUI nền tảng Android, công nghệ camera kép; công nghệ trí thông minh nhân tạo và những lĩnh vực khác.

Nhờ những bước đột phá về công nghệ kể trên, các dòng sản phẩm chủ đạo của Huawei như P9, Mate 9, Honor8 đã nhận được sự yêu thích của người tiêu dùng toàn cầu. Khả năng tiêu thụ Huawei P9 và P9 Plus trên toàn cầu đạt trên 10 triệu máy, ngay sau khi ra mắt thị trường hồi tháng 11/2016, dẫn đến tình trạng khan hiếm hàng do nhu cầu vượt trội trong 2 tháng bán hàng đầu tiên. Con số này tăng 50% so với cùng kì bán ra sản phẩm Mate 8. Dòng sản phẩm Honor, biểu tượng của Huyền thoại Honor cũng rất phổ biến với người tiêu dùng trên thế giới, tạo điều kiện cho sự ra mắt của những sản phẩm kế tiếp của hãng trong ngành công nghiệp điện thoại thông minh.

Tập trung phát triển dịch vụ và kênh phân phối, xây dựng thương hiệu Huawei toàn cầu

Song song với việc phát triển sản phẩm công nghệ cao cấp, Huawei cũng tập trung vào việc hoàn thiện các kênh phân phối toàn cầu, đẩy mạnh dịch vụ nhằm nâng cao nhận diện thương hiệu cũng như làm hài lòng khách hàng của mình. Huawei đã xây dựng 5 trung tâm dịch vụ toàn cầu hỗ trợ 105 quốc gia thông qua các dịch vụ đường dây nóng. Huawei cũng đã thành lập hơn 460 trung tâm dịch vụ khách hàng trên 45 quốc gia trên toàn thế giới. Theo số liệu nghiên cứu IPSOS, Huawei dẫn đầu về chất lượng dịch vụ khách hàng ở Trung Quốc, Ba Lan, Mehico, Ai Cập và nhiều nước khác.

Hệ thống dịch vụ khách hàng tập trung chủ yếu vào điện toán đám mây của người tiêu dùng, công tác trước bán hàng, dịch vụ hậu mãi cũng tiếp tục được tối ưu hóa. Về mặt thiết bị, Huawei luôn cung cấp đến người sử dụng những dịch vụ an toàn, đa dạng và ứng dụng chất lượng cao. Hiện nay, kho ứng dụng Huawei cũng đã cung cấp các hệ thống bảo mật tốt nhất trong ngành công nghiệp với cơ chế đảm bảo an toàn thông tin mạng bởi hệ thống phát triển tên thật, hệ thống kiểm tra, báo cáo người sử dụng, cũng đã xử lí hơn 240.000 ứng dụng nguy hiểm trong năm 2016.

Kho ứng dụng Huawei hiện nay đã đạt mức tăng trưởng cao với lượng người sử dụng trung thành đáng kể. Kho ứng dụng Huawei đã cung cấp hơn 45 triệu ứng dụng. Hệ thống thanh toán Huawei đã hỗ trợ hơn 32 loại thẻ khác nhau cũng như thẻ đi lại của người dân Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thẩm Quyến. Hệ thống đám mây dành cho người sử dụng quốc tế cũng đang được hoàn thiện. HIện nay, Huawei đã ra ra mắt thành công các phông nền màn hình tại hơn 170 quốc gia. Những thành tựu này đã tạo điều kiện sự đa dạng hóa kinh doanh ở nước ngoài và mở rộng dịch vụ đám mây cơ bản của Huawei trên toàn cầu.

Giá trị thương hiệu Huawei đã được thế giới công nhận và đánh giá cao bởi các tổ chức thương hiêu toàn cầu. một lần nữa đứng thứ 72 trong Interbrand Top 100 thương hiệu toàn cầu, đứng thứ 50 trong top 100 thương hiệu giá trị nhất của BrandZ.

Trong năm 2017, Huawei CBG sẽ tiếp tục đặt nhu cầu của người tiêu dùng lên vị trí ưu tiên hàng đầu và phát triển hệ thống tập trung vào người tiêu dùng từ kênh phân phối, bán lẻ, thương hiệu, marketing và dịch vụ, tăng cường nhiệm vụ kinh doanh và hoàn thiện dịch vụ khách hàng. Trong khi đó, Huawei cam kết tạo ra những đổi mới hơn nữa để mang lại những trải nghiệm kết nối tối ưu. “Chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng trên năng lực cốt lõi của Huawei đưa thương hiệu và văn hóa Huawei trở thành thương hiệu dẫn đầu về văn hóa và công nghệ cho người tiêu dùng”.