Máy chơi game “biến hình” của Nintendo có giá gần 7 triệu đồng

Thông tin về giá và ngày phát hành của Switch được Nintendo tiết lộ trong buổi họp báo hôm 12/1. So với giá công bố khi ra mắt của PS4 (399 USD) và Xbox One (499 USD), thiết bị chơi game của Nintendo có giá thấp hơn một bậc. Tuy nhiên, đây cũng là sản phẩm có thể cạnh tranh trực tiếp với PS4 và Xbox One bởi ngoài việc là một sản phẩm chơi game cầm tay, nó cũng được thiết kế để trở thành thiết bị giải trí chủ đạo trong phòng khách.

Switch là máy tính bảng có bộ điều khiển có thể tháo rời gắn kèm ở hai bên. Người chơi có thể kết nối thiết bị với TV thông qua bộ đế (dock) riêng, hoặc mang nó ra ngoài và sử dụng như một thiết bị di động.

Tay cầm điều khiển có tên Joy-Con với hai mảnh có thể tách rời khỏi bộ đỡ có tác dụng sạc và kết nối không dây. Tuy có kích thước khá nhỏ nhưng bên trong vẫn có một hệ thống cảm ứng chuyển động, hỗ trợ trải nghiệm game hành động hay cảm giác mạnh. Màn hình của Switch là màn hình cảm ứng điện dung, trái ngược với màn hình cảm ứng điện trở của các thiết bị chơi game trước đó do Nintendo sản xuất, như DS, 3DS và Wii U.

Switch sẽ không khóa khu vực và cung cấp chế độ trực tuyến nhiều người chơi, nhưng không miễn phí.

Nintendo đã giới thiệu một số trò chơi bán kèm sản phẩm khi ra mắt, gồm một số cái tên đáng chú ý như Splatoon 2, Super Mario Odyssey, Minecraft: Story Mode, Skylanders Imaginators, Rayman Legends, Skyrim, Minecraft, NBA 2K18, Arms và The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Theo Số Hoá.