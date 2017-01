Cách ngăn Facebook, Instagram, Snapchat dùng nhiều dữ liệu 3G

Video là thủ phạm ngốn dữ liệu di động nhất, đặc biệt khi Facebook, Twitter đều có tính năng live video. Snapchat cũng không kém khi hiển thị các đoạn video 10 giây từ bạn bè. Instagram lại nổi tiếng vì “bắt chước” Snapchat.

Vậy phải làm gì để bảo vệ dữ liệu quý giá của bạn? Ngoài đăng kí gói cước 3G trọn gói hay chuyển sang dùng Wi-Fi, bạn nên biết lợi thế của một số cài đặt ẩn bên trong mỗi ứng dụng di động để hạn chế phát lại video khi điện thoại đang dùng kết nối mạng.

Facebook

Facebook cho phép tắt các video tự động phát khi không kết nối Wi-Fi. Trong ứng dụng iPhone, chạm vào ba đường kẻ ở góc phải dưới cùng, chọn Settings > Account Setiings > Video and Photos > Autoplay > Autoplay on Wi-Fi Connections Only. Trên Android, chạm vào ba đường kẻ ở góc trên bên phải, chọn App Settings > Autoplay > On Wi-Fi Connections.

Instagram

Cài đặt trên Instagram sẽ hạn chế tải ảnh trên mạng 3G và không tải trước video trong mục Stories. Kích hoạt nó bằng cách chạm vào biểu tượng người ở góc dưới cùng bên phải rồi bấm biểu tượng cài đặt ở trên cùng bên phải > Cellular Data Use > bật Use Less Data.

Snapchat

Tính năng Travel Mode ngăn tự động tải Stories khi đang kết nối 3G. Bạn cần phải chạm vào để tải chúng. Để kích hoạt, chạm vào biểu tượng bóng ma trên cùng màn hình, chọn biểu tượng Settings ở phía trên bên phải > Manage Preferences > bật Travel Mode.

Twitter

Twitter cũng có chế độ tự động phát. Để ngăn tính năng này, chọn Me > biểu tượng cài đặt > Settings > Data > Video autoplay > Use Wi-Fi only.

Theo ICTnews.