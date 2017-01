Không nghẽn mạng 2G và 3G đêm Giao thừa và sáng Mùng một Tết Đinh Dậu

Đại diện VNPT cho biết, tuyến cáp quang biển quốc tế AAG đã được khôi phục hoàn toàn trước Tết Nguyên đán năm nay nên đảm bảo lưu lượng truy cập hướng quốc tế cho khách hàng vào dịp cao điểm Đêm Giao thừa Tết Đinh Dậu 2017.

Theo VNPT, tại một số địa phương như Thái Bình, Nghệ An, do mật dộ thuê bao đổ dồn từ các thành phố lớn về các địa phương này nên lưu lượng tăng rất cao, nhưng cả mạng 2G và 3G đều không bị nghẽn. Tại Thái Bình, tổng đài của VinaPhone đã ghi nhận có tải cao nhất là 85%. Tại Nghệ An, tổng đài VinaPhone cũng ghi nhận có tải cao nhất là 73%.

"Các hệ thống CNTT, dịch vụ IDC VNPT cung cấp cho khách hàng đều không có bất kì sự cố nào xảy ra trong đêm Giao thừa và rạng sáng ngày 1 Tết Đinh Dậu. Các Tổng đài hỗ trợ khách hàng dịch vụ di động, băng rộng, cố định (800126, 18001091, 1080...) ứng trực 24/24h sẵn sàng hỗ trợ bất cứ yêu cầu nào của khách hàng", đại diện VNPT nói.

Tuy nhiên, đại diện VNPT cũng cho biết, đối với dịch vụ truy cập Wi-Fi tại Hồ Gươm đôi lúc có xảy ra tình trạng nghẽn mạng, không truy cập được do lượng người đổ về đây rất đông. Tuy nhiên, khách hàng có thể sử dụng dịch vụ 3G của VinaPhone để thay thế dịch vụ Wi-Fi.

"Do có sự chuẩn bị đầy đủ nên dịp cao điểm Đêm Giao thừa và rạng sáng ngày 1 Tết Đinh Dậu không có bất cứ sự cố nghiêm trọng nào xảy ra. Mạng di động được thông suốt và không xảy ra tình trạng nghẽn mạng (thoại, data) kể cả khu vực công cộng tập trung đông người", đại diện VNPT nói thêm.

Trước đó VinaPhone cho biết, nhằm đảm bảo thông suốt kết nối, đặc biệt là nhu cầu truy cập và kết nối Internet trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu, VinaPhone đã đồng bộ nhiều giải pháp tối ưu năng lực phục vụ của hệ thống. Các giải pháp tập trung vào việc củng cố và mở rộng vùng phủ sóng VinaPhone; chống nghẽn lưu lượng thoại, dịch vụ 3G, tin nhắn SMS cục bộ tại các khu vực trọng điểm; hoàn thành, rà soát, cập nhật các phương án đảm bảo an toàn thông tin cho các node mạng trên hệ thống. Theo kế hoạch của VinaPhone, 100% các node mạng có phương án ứng cứu, đảm bảo an toàn thông tin khi có sự cố. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng dung lượng data tăng cao, đặc biệt là trong dịp Tết, trong năm 2016, VinaPhone đã hoàn thành phát sóng thêm 7.955 trạm 3G (trong đó có khoảng 7.000 trạm là 3G tần số 900 MHz), nâng tổng số trạm 2G/3G trên toàn quốc đạt 54.260 trạm. Hiện VinaPhone là mạng di động duy nhất triển khai thành công công nghệ 3G tần số 900 MHz tại 54/63 tỉnh, thành phố và là mạng di động có vùng phủ sóng 3G rộng nhất Việt Nam (với công nghệ 3G/900 MHz, vùng phủ sóng 3G toàn mạng VinaPhone tương đương gần 33.000 trạm 3G/2100 MHz thông thường), vùng phủ sóng đã tăng khoảng 2,5 lần so với năm 2015.

Bên cạnh đó, VinaPhone cũng chuẩn bị các phương án để nâng cao chất lượng dịch vụ 3G như mở rộng băng thông data, nâng cấp cấu hình, tăng công suất cho các trạm 3G để tăng dung lượng và mở rộng vùng phủ sóng, thực hiện phát sóng trên băng tần 900 MHz cho các trạm 3G khu vực ngoại thành và một số tỉnh lân cận..... đảm bảo 34 điểm trạm phát Wi-Fi miễn phí xung quanh khu vực Bờ Hồ.

Tại các tỉnh, thành phố, khu vực trọng điểm, các trạm 3G được nâng cấp công nghệ DC-HSDPA để hỗ trợ truy cập tốc độ download tới 42 Mbps. VinaPhone thực hiện nâng cấp mở rộng 29 thiết bị với tổng dung lượng lớn hơn 290 G tại 16 tỉnh, thành lớn trên toàn quốc xong trước 15/1/2017 để đảm bảo nhu cầu sử dụng dịch vụ Internet trong dịp Tết Nguyên đán. Ngoài ra, VinaPhone đã thực hiện tối ưu trạm phát sóng, nâng cấp phần mềm và phương án ứng cứu cơ động tại các điểm dự kiến tập trung đông người, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sử dụng các dịch vụ thông tin di động tăng đột biến trong dịp Tết Nguyên đán.

