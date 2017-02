Google Now sẽ ngừng chạy trong tháng 3

Nhiều tính năng đặc biệt chỉ có trên Launcher Google Now.

Google đã đồng ý cho các hãng sản xuất điện thoại có thể mang các tính năng trên Google Now vào Launcher riêng của họ thông qua “Tìm kiếm dịch vụ Laucher”. Điều này có thể là tin vui với những người hâm mộ của Android.

Một trong những điều tuyệt vời của hệ điều hành Android là bạn có thể tùy chỉnh giao diện của các điện thoại chạy hệ điều hành này, người dùng có thể cá nhân hoá màn hình chủ Android hoặc màn hình ứng dụng của mình đồng thời thêm một số tính năng đặ biệt.

Tất cả những gì cần để làm việc này là cài các ứng dụng Launcher, tiện ích này rất linh hoạt và người dùng có thể thay đổi liên tục các giao diện trên điện thoại Android của mình.

Với những chiếc điện thoại chạy Android có giao diện xấu và rối mắt, người dùng hoàn toàn có thể tải các Launcher khác nhau về để thay đổi điều đó, khác xa với những gì có thể làm trên iOS. Nếu không thích TouchWiz của Samsung, Google Now luôn sẵn sàng làm thay đổi trải nghiệm người dùng, đơn giản, gọn gàng và dễ sử dụng hơn.

Launcher này cho phép người sử dụng Android có thể truy cập những thông tin từ Google Maps, thời tiết và nhiều hơn nữa. Ngoài ra, nó còn là một trong những Launcher được yêu thích nhất với hơn 50 triệu lượt tải về trên Play Store.

Khi Google ra mắt smartphone Pixel, hãng đã đưa ra Launcher Pixel, ứng dụng được coi là bản nâng cấp của Google Now. Tuy nhiên, phần mềm này không chạy được trên điện thoại của hãng khác.

Theo đó, Google Now sẽ tiếp tục được hỗ trợ nhưng thông qua ứng dụng tìm kiếm của Google, cũng như giữ nguyên phiên bản trên iOS. Nhưng sẽ có đôi chút khác biệt, nó sẽ trở thành ứng dụng khởi động thay vì Launcher.

Có 2 lựa chọn phổ biến để thay thế cho các “tín đồ” của Google là Nova Launcher và Action Launcher. Với việc Launcher Google Now sẽ không được tiếp tục vận hành, có thể, hãng công nghệ đến từ Mỹ đang muốn người dùng có lí do để chuyển sang flagship của họ. Hiện tại, Google chưa chính thức công bố về viêc sẽ kế hoạch với Google Now.

Theo Zing.