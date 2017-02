Apple trang bị sạc không dây cho iPhone mới

Nhiều thông tin về việc Apple đang khởi động ba sản phẩm iPhone mới trong năm nay. Mới đây, nhà phân tích Ming–Chi Kuo bất ngờ tuyên bố thêm thông tin quan trọng: Tất cả iPhone thế hệ tiếp theo sẽ sở hữu sạc không dây.

Đây không phải là công nghệ quá xa lạ. Nó đã xuất hiện trên một số dòng máy cao cấp của Samsung như Galaxy Note 7 hay S7. Tuy nhiên, đến hiện tại, chưa một sản phẩm nào của Apple sở hữu tính năng này.

Sạc không dây thường làm tăng nhiệt độ bên trong của điện thoại thông minh. Vì thế, Kuo hi vọng iPhone 8 với màn hình OLED và module 3D Touch có thêm tấm than chì nhằm giúp bảo vệ cảm biến 3D khỏi hỏng hóc do quá nóng.

Người dùng sẽ không nhận thấy bất kì sự khác biệt nào do sự hiện diện của tấm than chì. Tuy nhiên, nó giúp kiểm soát nhiệt tốt hơn, từ đó đem đến sự hoạt động ổn định.

Việc nâng cấp mô đun 3D Touch trong màn hình OLED sẽ tốn thêm 5 USD cho mỗi sản phẩm. Theo thông tin mới, iPhone có thể sẽ được chào bán với giá hơn 1.000 USD do việc thiết kế lại và nâng cấp các chi tiết cao cấp.

Tuy nhiên, Apple được cho sẽ tiết kiệm một khoản chi phí khi sử dụng khung bằng thép không gỉ trên iPhone 8. Chất liệu này rẻ hơn so với vỏ nhôm trên iPhone 7 và 7 Plus.

Kuo dự đoán Apple sẽ trang bị mặt lưng bằng kính cho tất cả sản phẩm tới đây nhằm hỗ trợ công nghệ sạc không dây. Hiện chưa rõ Apple sẽ sử dụng sạc pin cảm ứng hay dựa trên sóng radio.

Theo Zing.