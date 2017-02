Chiêu lừa bán iPhone giá bèo để câu Like vẫn tái diễn sau Tết

"Mồi nhử" câu Like là những chiếc iPhone đời cũ giá rẻ đang được nhiều người săn đón.

Theo phản ánh của nhiều độc giả, sau Tết Nguyên đán 2017, trên mạng xã hội Facebook vẫn xuất hiện hàng loạt thông tin mời chào mua iPhone giá rẻ, từ đời iPhone 4, 4S, iPhone 5 cho tới iPhone 5S chỉ từ 100.000 - 150.000 đồng.

Cụ thể, tại trang “Thegioididong…” (mạo danh Thế Giới Di Động) bán iPhone 5S giá…100.000 đồng. Tại trang “Thanh li iPhone…” bán iPhone 4 giá 150.000 đồng, iPhone 4S giá 500.000 đồng, iPhone 5 1 triệu hay 5S giá 1,5 – 1,8 triệu đồng.

Sử dụng logo Thế Giới Di Động để lừa đảo câu Like.

Tại một trang khác mạo danh Điện máy Xanh (từ ảnh đại diện cho tới logo), cũng đang rao bán những chiếc iPhone 5S “tồn kho” giá 150.000 đồng.

Thậm chí dùng hình ảnh liên quan đến Điện máy Xanh.

Những trang Facebook nói trên đều đưa ra chung điều kiện đó là để có thể được mua những sản phẩm giá rẻ “giật mình”, người có nhu cầu bắt buộc phải “Like” trang bán hàng, chia sẻ công khai về tường Facebook cá nhân, đồng thời comment số điện thoại để bên bán hàng gọi điện, hướng dẫn… nhận giải (được mua iPhone giá rẻ) khi có kết quả.

Tìm hiểu của ICTnews cho thấy, các trang này thu hút được lượng “Like” rất lớn và có rất nhiều comment để lại số điện thoại vừa mới được thực hiện trong tháng 2/2017 với hi vọng… Thế Giới Di Động sẽ bán cho những chiếc iPhone siêu rẻ.

Nhiều tài khoản "nhiệt tình" Like, Share và để lại số điện thoại.

Trong thực tế, đây không phải là vấn đề mới và ICTnews cũng đã từng phản ánh trước đây, tuy nhiên vẫn có rất nhiều người sập bẫy. Hệ thống bán lẻ Thế Giới Di Động cũng từng lên tiếng khẳng định đó là các trang giả mạo và hệ thống không có chương trình bán hàng nào như vậy. Tuy nhiên những trang này không những không bị Facebook dẹp bỏ mà từ cuối năm 2016 còn xuất hiện thêm một số trang khác đánh trúng tâm lí “tưởng bở” của người tiêu dùng để tăng Like cho những mục đích khác nhau.

Nên nhớ, trong thực tế, giá bán của một chiếc iPhone 4 cũ 16 GB trên thị trường hiện nay cũng phải từ 1,6 triệu đồng, không có giá 150.000 đồng như hàng loạt lời quảng cáo của các trang Facebook mạo danh.

Ngoài ra, cũng theo tìm hiểu của ICTnews, hiện cũng chưa có phản ánh về việc người tiêu dùng bị lừa đảo như mất tiền khi tham gia Like các trang Facebook mạo danh nói trên, mà họ chỉ là nạn nhân… tích cực bấm Like, Share để vô tình tăng Like cho các trang Facebook mạo danh.

Trong suốt thời gian qua, trò lừa câu lượt Like, Share bằng các thông báo trúng thưởng hấp dẫn trên Facebook không còn mới nhưng vẫn có hàng chục nghìn tài khoản Facebook sập bẫy. Đó là các thông báo đề nghị Like, Share để trúng thưởng xe máy Honda, Piaggio trị giá vài chục triệu đồng hay những xe hơi Porsche, Mercedes… vài tỉ đồng cũng làm “dậy sóng” nhiều người chơi Facebook nhẹ dạ cả tin. Và khi đã đạt được “độ Like” nhất định, các trang Facebook này sẽ được các đối tượng chủ mưu đổi tên và mang đi bán, sử dụng vào những mục đích khác.

Theo ICTnews.