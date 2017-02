Cách chặn người lạ làm phiền bạn trên Facebook

Theo Howtogeek, về cơ bản việc chặn ai đó trên Facebook sẽ cho phép bạn ngăn một số vấn đề khác nhau từ một người nào đó, bao gồm (1) không cho họ nhìn thấy bài đăng của bạn hoặc truy cập vào hồ sơ của bạn; (2) không thể nhìn thấy hồ sơ bạn trong tìm kiếm; (3) không thể nhắn tin cho bạn với Facebook Messenger; (4) không thể thêm bạn bè; (5) không thể tag bạn, mời bạn tham gia sự kiện hoặc tương tác với bạn; và (6) bạn sẽ tự động unfriend hoặc hủy theo dõi họ.

Cách chặn ai đó trên Facebook

Đối với trình duyệt web máy tính, bạn hãy vào trang hồ sơ của họ và bấm vào dấu ba chấm ở góc dưới bên phải ảnh bìa của họ, sau đó nhấn vào Block và nhấp Confirm.

Nhấp vào nút ba chấm trên trang cá nhân người muốn chặn

Bạn cũng có thể chặn một người nào đó bằng cách nhấp vào biểu tượng ổ khóa ở góc trên bên phải và sau đó chọn How Do I Stop Someone Bothering Me?. Lúc này nhập tên của họ và sau đó nhấp vào Block.

Chặn một cá nhân trên Facebook sẽ không cho phép họ tương tác với Facebook của bạn

Đối với ứng dụng Facebook trên di động, quá trình này thực hiện khá tương tự. Truy cập tới trang hồ sơ cá nhân của họ và bấm More, chọn Block và sau đó chọn Block again.

Thiết lập chặn trên ứng dụng di động cũng tương tự trên trình duyệt web

Ngoài ra bạn cũng có thể truy cập vào màn hình Options và sau đó bấm vào Privacy Shortcuts. Lúc này chọn How Do I Stop Someone Bothering Me?, nhập tên người mà bạn muốn chặn và bấm Block.

Cách bỏ chặn ai đó trên Facebook

Để bỏ chặn ai đó trên Facebook, bạn hãy vào Privacy Shortcuts > How Do I stop Someone from Bothering Me? trên trang web hoặc ứng dụng di động. Đối với trang web, bạn chọn View All Blocked Users. Còn đối với ứng dụng di động, bạn hãy chạm vào Blocked Users.

Chọn View All Blocked Users để xem danh sách tất cả người đã bị bạn chặn

Lúc này bạn sẽ thấy một danh sách tất cả những người sử dụng mà bạn đã chặn. Chọn nút Unblock bên cạnh người mà bạn muốn mở khóa trước khi nhấp vào Confirm để xác nhận việc bỏ chặn.

Bạn cần phải bỏ chặn người dùng đó trước khi kết nối trở lại

Kể từ lúc này trở đi bạn sẽ không còn bị người mà mình không muốn liên lạc làm phiền trong quá trình gia nhập trang mạng xã hội lớn nhất thế giới nữa.

Theo Thanh Niên.