Facebook không tích hợp tính năng để vô hiệu hóa thông báo xác nhận tin nhắn đã đọc. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể ngăn được người khác biết được mình đã đọc tin nhắn hay chưa, bằng cách khai thác thủ thuật sau.

Unseen là phần mở rộng có sẵn cho trình duyệt Chrome và Firefox, cho phép loại bỏ nhãn “Seen” từ hộp thoại trò chuyện trong Facebook Messenger. Đáng chú ý là phần mở rộng dành cho Firefox khác so với Chrome do được tạo ra bởi các nhà phát triển khác nhau, vì vậy mỗi trình duyệt bạn sẽ thực hiện các thao tác khác nhau.

Trên Chrome

Bạn truy cập vào Chrome Store (https://chrome.google.com/webstore) trên trình duyệt Chrome và gõ từ khóa Unseen để cài đặt phần mở rộng này cho trình duyệt của mình. Khi cài đặt xong, sẽ thấy một biểu tượng mới xuất hiện bên cạnh nút menu giống như con mắt màu xanh.

Với phần mở rộng Unseen đã cài đặt, ngoài khả năng tự động chặn tính năng hiển thị thông báo đã xem, phần mở rộng này cũng chặn thông báo về tin nhắn “đã gửi” hay trạng thái “đang gõ”. Mỗi tùy chọn có thể được kích hoạt theo ý muốn thông qua dấu kiểm trước nó.

Unseen cho phép thiết lập chặn nhiều thông báo hiển thị khác nhau

Ngoài ra, đối với dịch vụ Messenger.com (trang nhắn tin của Facebook), phần mở rộng Unseen còn cung cấp cho người dùng các tùy chọn khác để bạn có thể chặn các chỉ số như lần đăng nhập gần nhất, hay hiển thị nút đánh dấu đã đọc…

Để Unseen có thể làm việc với Messenger.com, bạn cần cấp cho phần mở rộng này đặc quyền bổ sung bằng cách chấp nhận yêu cầu trong thông báo hiện ra. Để thực hiện hãy đánh dấu trước tùy chọn Use fbunseen on messenger.com, nhấp Contribute và chọn Allow trong thông báo hiện ra.

Mẹo chặn người khác biết bạn đã đọc tin nhắn trên Facebook - ảnh 2

Trên Firefox

So với trên Chrome, phần mở rộng của Unseen trên Firefox hoạt động đơn giản hơn, bởi nó chỉ làm những gì mà nó cần làm trong trình duyệt. Phần mở rộng này không cung cấp các thiết lập để tinh chỉnh, gồm kích hoạt hoặc vô hiệu hóa.

Khi làm việc trên Firefox, tính năng Unseen chỉ có tác dụng với Facebook

Một lưu ý cần nhớ thêm là Unseen trên Firefox sẽ không làm việc với Messenger.com giống như trên Chrome mà thay vào đó nó chỉ được áp dụng cho trang web Facebook.

Theo Thanh Niên.