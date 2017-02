Mẹo theo dõi vị trí con trẻ thông qua tính năng Find My Friends trên iPhone

Về cơ bản, Find My Friends cho phép bạn thực hiện việc theo dõi iPhone một cách rất dễ dàng, hoàn toàn ẩn chỉ với một lần bật mà người bạn theo dõi không bao giờ nhận được bất cứ cảnh báo nào.

Trước khi bắt đầu, bạn cần nắm một vài lưu ý sau. Nếu đang chạy iOS 8, bạn cần tải về Find My Friends từ ứng dụng App Store trong iOS. Còn trên iOS 9 trở về sau, tính năng này có sẵn.

Bước 1: Kích hoạt Share My Location trên iPhone

Mở Find My Friends trên cả hai iPhone, sau đó chạm vào hình ảnh liên lạc của chủ tài khoản mỗi iPhone ở phía dưới và tiến hành kích hoạt tính năng Share My Location trong phần thiết lập. Ngoài ra hãy chắc chắn vị trí đang được chia sẻ là This Device trong phần Share My Location From để tránh nhầm lẫn với thiết bị khác khi sử dụng chung tài khoản iCloud.

Kích hoạt chức năng Share Mi Location trên iPhone

Bước 2: Chia sẻ vị trí iPhone theo dõi đến iPhone của bạn

Trên iPhone muốn theo dõi, vuốt lên từ dưới cùng của màn hình để mở Control Center và kích hoạt chức năng AirDrop. Tại đây chọn Everyone, hoặc Contacts Only nếu như iPhone của con trẻ có lưu thông tin liên lạc của bạn trên đó.

Chọn tùy chọn chia sẻ vị trí iPhone trong khoảng thời gian vô thời hạn

Trở lại với Find My Friends trong iPhone của bạn, nhấp vào Add và biểu tượng liên lạc của bạn khi nó xuất hiện. Chọn Share Indefinitely để cho phép chia sẻ vị trí của trẻ nhỏ đến iPhone của bạn trong một khoảng thời gian vô thời hạn.

Bước 3: Chấp nhận nhưng không chia sẻ vị trí trở lại

Một khi vị trí của con trẻ được chia sẻ với thiết bị của bạn, nhấn Accept. Sau một vài giây, một pop-up xuất hiện hỏi bạn có muốn chia sẻ vị trí của bạn ngược lại đến thiết bị kia hay không. Chạm vào Don’t Share nếu không muốn điều này.

Tiến hành kiểm tra vị trí bạn bè bằng Find Mi Friends theo thời gian thực

Bước 4: Tiến hành theo dõi

Trong ứng dụng Find My Friends, chỉ cần nhấp vào biểu tượng liên lạc của trẻ để xem vị trí chính xác của họ theo thời gian thực. Bạn cũng sẽ thấy các tùy chọn để được thông báo nếu trẻ rời khỏi hoặc đến một vị trí nhất định, vì vậy bạn có thể biết được khi trẻ đi khỏi nơi đang ở, chẳng hạn như lớp học.

Với Find My Friends, hầu hết mọi người không mạo hiểm truy cập vào ứng dụng, và thậm chí nếu trẻ có truy cập thì cũng phải chủ động nhìn vào danh sách những thiết bị đang nhận được dữ liệu vị trí chia sẻ.

