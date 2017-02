12 tin đồn đắt giá nhất về iPhone 2017

Ngay cả “fan cuồng” iPhone cũng phải thừa nhận màn hình AMOLED trên các điện thoại khác, đặc biệt từ Samsung, nhìn đẹp hơn nhiều màn hình LCD trên iPhone. Tuy nhiên, nếu tin đồn là sự thật, người hâm mộ “táo khuyết” không còn phải ghen tị nữa khi Apple được cho là sẽ sử dụng công nghệ OLED trên iPhone năm nay. Bạn chỉ cần chuẩn bị ví tiền của mình cho thật đầy vì OLED không hề rẻ.

Đó chỉ là 1 trong số biển tin đồn về iPhone thế hệ tiếp theo. Cùng kiểm tra hàng loạt thông tin đắt giá xoay quanh mẫu điện thoại “hot” của Apple:

Sẽ có model “S” của iPhone 7

Báo cáo của Barclay mà MacRumors có được viết Apple sẽ loại bỏ model “S” trong năm nay và nhảy thẳng từ iPhone 7 lên iPhone 8, thậm chí là iPhone 10. Tuy nhiên, với thông tin mới nhất, dường như vẫn có phiên bản “S” của iPhone 7 với nâng cấp về chip và thêm màu đỏ, theo nhà phân tích kì cựu Ming Chi Kuo và blog Nhật Bản MacOtakara. Cả hai đều là các nguồn đáng tin khi nói đến iPhone.

Model iPhone 7 “S” có màn hình lớn hơn

Một báo cáo khác của Barclay từ tháng 11/2016 khẳng định Apple sẽ tăng kích cỡ màn hình iPhone, từ 4.7 inch và 5.5 inch lên 5 inch và 5.8 inch. Tuy nhiên, xét tới tin đồn iPhone 8 cao cấp chỉ có một cỡ duy nhất, rất có thể Barclay đang muốn nói đến model S.

Ngoài model S còn có iPhone cao cấp

Báo cáo từ nhà phân tích Kuo dự đoán Apple sẽ tung ra iPhone “cao cấp” sử dụng màn hình 5.8 inch, to hơn so với màn hình 5.5 inch trên iPhone 7 Plus. Vài tin đồn gần đây chung quan điểm iPhone 8 dùng màn hình 5.1 hoặc 5.2 inch, bao quanh hai cạnh tương tự Galaxy S7 Edge. Do 2017 đánh dấu kỉ niệm 10 năm iPhone ra đời, sẽ không bất ngờ nếu Apple làm điều gì đó đặc biệt cho sản phẩm quan trọng nhất của họ.

Mặt trước của iPhone cao cấp

Tin đồn cho rằng iPhone 8 cao cấp sở hữu mặt trước toàn màn hình. Theo John Gruber, blogger chuyên về Apple, anh đã nghe thông tin nội bộ về việc iPhone 8 không có viền màn hình.

iPhone 8 cấu tạo từ kính và khung nhôm

Chuyên gia Kuo khẳng định thân iPhone 8 làm từ kính, tương tự iPhone 4 và 4s, cả hai đều có mặt sau làm từ kính. Trong khi đó, báo cáo từ Nikkei cũng nói Apple loại bỏ nắp lưng kim loại để theo đuổi thiết kế kính hoàn toàn, chỉ dùng khung nhôm.

Nút Home vô hình

Tháng 1/2017, ông Kuo tiếp tục dự báo Apple sẽ dùng cảm biến quang học cho nút home Touch ID. Theo chuyên gia, cảm biến quang học cho phép ẩn nút bấm vật lí vì chúng có thể đọc dấu vân tay qua tấm nền OLED dày hơn so với cảm biến Touch ID điện dung hiện tại trên iPhone đang đặt lộ ra ngoài.

Các tin đồn trước đó củng cố thông tin của ông Kuo, trong đó có John Gruber. Blogger cho rằng nút home, vốn là nơi chứa cảm biến vân tay, sẽ được tích hợp vào tấm nền màn hình phía trước và trở nên vô hình.

Gần đây, hãng điện thoại Trung Quốc Xiaomi đã ra mắt thiết bị mới dùng công nghệ mà Apple mô tả trong bằng sáng chế thay thế nút home, giúp chúng ta hình dung được về nút home tương lai trên iPhone 8.

Màn hình bất khả chiến bại

Đây là một trong các tin đồn phổ biến nhất về iPhone 2017. Tháng 2/2017, GSM Arena đưa tin Apple đã kí hợp đồng khổng lồ mua 60 triệu màn hình OLED từ Samsung. Một tháng trước đó, chuyên gia Ming Chi Kuo khẳng định Apple sử dụng công nghệ khác biệt cho đầu đọc vân tay Touch ID, liên kết với tin đồn iPhone sắp tới dùng màn hình OLED.

Cách đây xa hơn, The Koreal Herald gợi ý iPhone cao cấp sẽ ứng dụng công nghệ AMOLED, các mẫu còn lại duy trì màn hình LCD.

Màn hình OLED ưu việt hơn LCD trên iPhone 7 xét theo nhiều phương diện. Chúng tiết kiệm điện hơn, cho màu sắc đẹp hơn, tương phản và độ sáng tốt hơn.

iPhone 8 hỗ trợ sạc không dây

Báo cáo của Barclay do MacRumors thu thập cho biết iPhone 8 sẽ hỗ trợ sạc không dây. Chúng ta đã biết Apple đang nghiên cứu công nghệ bởi một bằng sáng chế từ ngày 9/9 năm ngoái. Ngoài ra, Chủ tịch Sharp Tai Jeng Wu đã nhắc về việc này với các sinh viên đại học.

Tháng 2/2017, một người phát ngôn Apple tiết lộ công ty gần đây gia nhập Wireless Power Consortium, một tổ chức phát triển các chuẩn sạc không dây. Nó là dấu hiệu tốt cho thấy Apple đang rất quan tâm đến mở rộng công nghệ không dây ngoài Apple Watch.

Không có jack tai nghe

Đây là điều đã được tiên đoán do iPhone 7 không có jack tai nghe.

iPhone 8 có giá hơn 1.000 USD

Mark Sullivan, cây bút của Fast Company, dự báo phiên bản kỉ niệm 10 năm của iPhone sẽ có giá “cắt cổ”, hơn 1.000 USD và dẫn nhiều thông tin từ chuỗi cung ứng của Apple tại châu Á.

Model iPhone nhỏ hơn không có camera kép

Nhà phân tích Kuo tin rằng camera kép sẽ là tính năng độc quyền trên iPhone màn hình lớn từ năm 2017 trở đi.

iPhone 8 có thể nhận diện gương mặt

iPhone kế tiếp của Apple có thể nhận diện được gương mặt và một số cử chỉ nhờ cảm biến laser mới và cảm biến hồng ngoại ở mặt trước thiết bị, theo biên bản nghiên cứu của Cowen & Company gửi đến khách hàng. Không rõ tin đồn này đáng tin bao nhiêu phần trăm, song cũng là hợp lí khi Apple tích hợp vài công nghệ mới nếu iPhone 8 thực sự có giá hơn 1.000 USD.

Theo ICTnews.