Diễn đàn hacker mũ trắng WhiteHat.vn lần đầu tổ chức cho các “tân binh” thi an ninh mạng

Có đối tượng tham gia là những người mới bắt đầu học tập, nghiên cứu về An ninh mạng như những quản trị hệ thống muốn tìm hiểu về An ninh mạng, sinh viên các trường kĩ thuật, cuộc thi WhiteHat Challenge nhằm khích lệ phong trào học tập, nghiên cứu, ứng dụng an ninh mạng; tăng cường nguồn lực an ninh mạng cho quốc gia và quốc tế; tạo sân chơi giao lưu, học hỏi và tinh thần đoàn kết giữa cộng đồng an ninh mạng Việt Nam và thế giới.

Cùng với đó, cuộc thi này cũng hướng tới mục tiêu góp phần định hướng và cập nhật kiến thức, công nghệ mới nhất trong lĩnh vực an ninh mạng; đồng thời nâng cao nhận thức của các cá nhân, tập thể về trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn thông tin.

Theo thông báo mới nhất của Diễn đàn an ninh mạng Việt Nam - WhiteHat.vn, cuộc thi WhiteHat Challenge đầu tiên sẽ diễn ra từ 9h - 17h ngày 25/2/2017. Tham gia cuộc thi này, các đội thi với số lượng thành viên không giới hạn sẽ thi online trên hệ thống WhiteHat WarGame tại địa chỉ wargame.whitehat.vn theo hình thức CTF - Jeopardy với các chủ đề: Reverse engineering (Dịch ngược mã nguồn phần mềm, unpack…); Pwnable (Khai thác lỗ hổng phần mềm); Web Security (Các kĩ thuật tấn công vào ứng dụng web); Cryptography (Lí thuyết mật mã và ứng dụng, phá mã); Forensics (Điều tra, phân tích số).

Theo thể lệ, WhiteHat Challenge được tổ chức với mục tiêu chính là khích lệ phong trào học tập, nghiên cứu an ninh mạng tại Việt Nam, do đó các đội thi trên toàn thế giới đều có thể tham gia cuộc thi nhưng chỉ có các đội tại Việt Nam mới được nhận giải thưởng (mỗi cuộc thi được tổ chức hàng tháng sẽ có 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 1 giải Ba). Các đội tham gia cuộc thi sẽ có cơ hội ghi danh vào WhiteHat CTF Ranking - Bảng xếp hạng WhiteHat.

Thể lệ cuộc thi cũng nêu rõ, nhân viên, cộng tác viên, sinh viên đang công tác, nghiên cứu, thực tập tại Bkav và các công ty con, công ty trực thuộc Bkav hoặc từng công tác tại Bkav và các công ty con, công ty trực thuộc Bkav trong vòng 6 tháng gần đây (tính từ thời điểm bắt đầu công bố cuộc thi) đều không được tham gia cuộc thi WhiteHat Challenge.

Ban tổ chức cuộc thi WhiteHat Challenge dành cho những người mới học tập, nghiên cứu về an ninh mạng cũng quy định rõ việc nghiêm cấm các hành vi tấn công mạng tính phá hoại vào server (máy chủ) tính điểm hoặc các chủ thể khác không nằm trong yêu cầu của đề thi; DDOS hạ tầng, làm cản trở việc thi đấu của các đội khác cũng như chia sẻ Flag giữa các đội

Mới đây, Ban quản trị Diễn đàn an ninh mạng Việt Nam WhiteHat.vn đã công bố kế hoạch sự kiện năm nay. Theo đó, bên cạnh cuộc thi WhiteHat Challenge được tổ chức định kì hàng tháng, bắt đầu từ tháng 2/2017, WhiteHat.vn cũng tổ chức nhiều sự kiện an ninh mạng khác. Trong đó, “Trắc nghiệm an ninh mạng” được tổ chức vào các tháng 3, 7, 11/2017 là cuộc thi nhằm giúp các thành viên của diễn đàn kiểm tra lại các kiến thức cơ bản cũng như cập nhật các tin tức mới nhất về tình hình an ninh mạng ở Việt Nam và trên thế giới; “Diễn tập an ninh mạng” tổ chức vào các tháng 7 và 10/2017 nhằm mục tiêu hỗ trợ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nâng cao khả năng ứng phó với những tình huống thực tế, sẵn sàng trong việc xử lí các sự cố an ninh mạng, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường quan hệ chuyên môn giữa các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực an ninh an toàn thông tin.

Cuộc thi thực hành kiến thức an toàn thông tin trên hệ thống WarGame - “WhiteHat Contest” được tổ chức vào các tháng 5, 9/2017 là cơ hội để các thí sinh ứng dụng các kiến thức đã học được để tham gia các cuộc thi Capture the Flag (CTF) online theo đội với quy mô toàn cầu và rèn luyện khả năng giải quyết vấn đề, xử lí tình huống trong một khoảng thời gian nhất định, nâng cao các kĩ năng mềm như làm việc theo nhóm.

Sự kiện lớn nhất trong năm của Diễn đàn an ninh mạng Việt Nam WhiteHat.vn là “WhiteHat Grand Prix”. Đây là cuộc thi an ninh mạng với giải thưởng lớn, quy mô quốc tế, tổ chức định kì vào cuối năm (12/2017), giúp các chuyên gia an ninh mạng có dịp cọ xát, đua tài đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ phong trào học tập, nghiên cứu an ninh mạng. Tại cuộc thi này, bên cạnh các bài thi theo từng chủ đề (Jeopardy), các đội thi sẽ tham gia vào phần thi tấn công, phòng thủ (Attack/Defense).

Theo ICTnews.