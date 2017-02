Sau thời gian vắng bóng, LG trở lại Việt Nam với hai mẫu V20 và G5

Đúng như tiết lộ của LG Việt Nam hồi trước Tết, chiếc LG V20 của hãng đã được mang về bán tại Việt Nam kể từ tuần này. LG V20 được bán giá 14.990.000 đồng, đúng như giá dự kiến thời điểm đó. Bên cạnh V20, một chiếc smartphone khác được giới thiệu đầu năm nay là G5 cũng về dịp này, máy bán giá 9.990.000 đồng.

LG V20 là mẫu máy kế thừa V10 ra mắt năm ngoái. Tuy nhiên, máy có vỏ kim loại tương tự G5 thay vì vỏ nhựa như trên LG V10. Điểm đáng chú ý trên chiếc smartphone cao cấp nhất của LG chính là cụm hai camera phía sau. Một camera kích thước lớn hơn dùng để chụp ảnh góc rộng, tức thu được nhiều hình ảnh hơn trong một khung hình, góc chụp camera này rộng 135 độ. Camera nhỏ hơn, độ phân giải 16MP, có tiêu cự bình thường, f/1.8. Cả hai camera đều được trang bị công nghệ chống rung quang học lẫn công nghệ chống rung của Qualcomm.

LG V20 sử dụng vi xử lí Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 4 nhân, gồm 2 nhân tốc độ 2,15 GHz và 2 nhân tốc độ 1,6 GHz, RAM 4 GB, bộ nhớ trong 32/64 GB. Màn hình máy kích thước 5,7 inch, độ phân giải 1440 x 2560 pixels, được bảo vệ bằng kính Gorilla Glass 4; màn hình phụ 160 x 1040 pixel, 2,1 inch. Máy chạy Android 7.0, một khe SIM, pin dung lượng 3.200mAh.

Trong khi đó, LG G5 được giới thiệu lần đầu tại MWC 2016, với đặc điểm nổi bật là có các mô-đun tháo ráp nhằm tăng thêm sức mạnh cho máy.

Với tính năng này, người dùng có thể tháo phần viền bên dưới điện thoại để gắn các thành phần bên ngoài vào, bổ sung tính năng cho máy. Ở thời điểm ra mắt, LG hỗ trợ hai module là Cam Plus và Hi-Fi Plus. Cam Plus có phím chụp ảnh, quay phim và phím zoom cứng để người dùng biến LG G5 thành chiếc máy chụp ảnh du lịch cao cấp, trong khi Hi-Fi Plus là sản phẩm LG hợp tác với Bang and Olufsen để LG G5 có thể phát nhạc 32 bit chất lượng cao.

LG G5 dùng vi xử lí 8 nhân Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652, RAM 3 GB, ROM 32 GB, có khe cắm thẻ nhớ. Máy có màn hình kích thước 5,3 inch, độ phân giải 2K, chạy Android 6. Máy có cụm camera kép với các camera độ phân giải 16MP và 8MP, lấy nét bằng laser. Camera trước độ phân giải 8MP.

Theo ICTnews.