Nokia 3310 thế hệ mới trình làng, giá gần 1,2 triệu đồng

Những tin đồn về sự hồi sinh của Nokia 3310 cuối cùng đã trở thành sự thật. HMD, công ty được quyền sản xuất và bán các điện thoại mang thương hiệu Nokia, vừa trình làng tại MWC 2017 chiếc Nokia 3310 thế hệ mới. Máy là một sự hỗn hợp giữa chiếc 3310 cũ cùng một số nâng cấp về phần cứng.

Tin vui cho người dùng đó là giá bán của nó khá rẻ, chỉ khoảng 50 USD (gần 1,2 triệu đồng). Chưa hết, đoạn nhạc chuông huyền thoại của Nokia vẫn được sử dụng và trò chơi Snake nổi tiếng sẽ có cho những ai muốn "hoài cổ". Nhưng 3310 đã ra mắt thệ hệ đầu tiên từ hơn 15 năm trước, bây giờ liệu còn ai còn muốn sở hữu một chiếc máy như vậy với phiên bản mới hay không? Chúng ta hãy thử cùng tìm hiểu.

Khi bạn cầm chiếc Nokia 3310 mới, ngay lập tức bạn sẽ bị nó thu hút. Có thể là do phần vỏ nhựa nhiều màu sắc sặc sỡ, cũng có thể do phần bàn phím số với cảm giác bấm thật, hay vì bất kỳ lý do gì tuỳ vào cảm nhận của bạn.

Nokia và HMD đã hiện đại hoá thiết kế của 3310. Thiết bị giờ đây có các đường cong hơn và mượt hơn. Máy có các tuỳ chọn màu cam và vàng bóng sặc sỡ, bên cạnh bản màu xanh và xám (nhưng nhám) giúp cảm giác cầm thật hơn. Dù sử dụng thiết kế mới, Nokia 3310 vẫn cầm nắm rất thoải mái, nhất là trong thời kỳ mà smartphone kích thước lớn đang tràn lan như hiện nay. Ở mặt sau còn có camera 2 MP với một đèn flash LED trợ sáng.

Những nâng cấp không chỉ dừng lại ở đó. 3310 mới còn được trang bị màn hình màu và nhiều thay đổi khác (cổng sạc micro-USB, jaci cắm tai nghe, thẻ nhớ ngoài và Bluetooth). Tuy nhiên, dù sao nó vẫn chỉ là một chiếc điện thoại cơ bản khi không có Wi-Fi, GPS, và không hỗ trợ ứng dụng. Máy được bán với giá bán 49 Euro (gần 1,2 triệu đồng).

Theo công bố của HMD, máy có thể cho thời gian nghe nhạc lên tới 51 tiếng. Thỏi pin 1.200 mAh bên trong giúp 3310 cho thời gian chờ 31 ngày, 22 giờ đàm thoại, và 39 giờ nghe FM.

Có lẽ bạn sẽ có lý do chính đáng để sở hữu cho mình một chiếc Nokia 3310 thế hệ mới. Danh sách tính năng của nó bao gồm tốc độ internet 2,5G chậm chạp, gọi điện, nhắn tin, chụp ảnh, chơi game Snake. Tuy nhiên, "tài năng" hạn chế này có thể giúp 3310 trở thành sự lựa chọn lý tưởng để "sơ cua", dự phòng. Bạn dùng nó để liên lạc với những người thân thiết, dùng khi đi chơi - khi bạn không muốn bị các thông báo email hay mạng xã hội làm phiền. Khi cần đến, trình duyệt Opera Mini tích hợp có thể giúp bạn truy cập cả Facebook - nhưng tất nhiên chỉ ở mức 2,5G như đã nói. Máy sẽ bán ra toàn cầu vào quý II năm nay.

Một số hình ảnh sản phẩm: