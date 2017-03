Cách phát hiện ai bỏ kết bạn trên Facebook

Khi có ai đó kết bạn với bạn trên Facebook, mạng xã hội này sẽ có thông báo để người dùng được biết. Tuy nhiên, nếu có người bỏ kết bạn (unfriend), chúng ta sẽ chẳng có bất kì thông báo hay dấu hiệu nào để nhận ra. Với tiện ích mở rộng (extension) có tên Who Deleted Me dành cho Chrome, vấn đề này sẽ được giải quyết.

Who Deleted Me có nguyên tắc hoạt động khá đơn giản: sau khi bạn tải về và cài đặt nó, bạn sẽ tải lên (upload) ứng dụng này danh sách bạn bè của mình. Nó sẽ lưu lại danh sách này, và về sau, khi bạn click vào biểu tượng ứng dụng, Who Deleted Me sẽ cho bạn biết nếu có bất kì thay đổi nào vừa diễn ra. Bản thân ứng dụng cũng sẽ kiểm tra danh sách theo định kì để thông báo cho bạn biết có ai đó vừa huỷ kết bạn. Nó cũng phân biệt được những người thực sự bỏ kết bạn và những người chỉ đơn giản là đang vô hiệu hoá tài khoản của họ.

Nếu bạn vừa bị bỏ kết bạn, bạn phải hiểu đó cũng không phải là điều gì quá ghê gớm. Trong một nghiên cứu, Christopher Sibona, một sinh viên Triết học thuộc trường Đại học Colorado Denver, nhận ra rằng "kiểu bạn bè hay unfriend nhất là bạn cấp ba (18,6%), tiếp theo là bạn bè thuộc các danh mục khác, bạn của bạn, và bạn ở công sở.

"Bạn cấp ba bị unfriend do đăng các bài gây tranh cãi và đăng các chủ đề không quan trọng một cách thường xuyên. Bạn bè nơi công sở cũng hay unfriend đồng nghiệp của họ do không thích cách cư xử ngoài đời thực của người đồng nghiệp đó" - Sibona kết luận. Nghiên cứu của Sibona về hành vi trên Facebook cũng cho thấy rằng, những người gửi yêu cầu kết bạn thường là những người sẽ chủ động unfriend người họ muốn kết bạn trước đó.

Ngoài Who Deleted Me, bạn có thể tìm tới ứng dụng Who Unfriended Me trên Google Play để theo dõi ai bỏ kết bạn với mình. Với thiết bị iOS, bạn cũng có thể dùng một dịch vụ tương tự có trên App Store.

Tuy nhiên, một lưu ý khi sử dụng các tiện ích trên đó là chúng không được Facebook chấp thuận. Facebook khuyên người dùng tránh các add-on không dùng API do hãng cung cấp, bởi có thể add-on đó không tôn trọng chính sách quyền riêng tư và điều khoản sử dụng dịch vụ mà Facebook đưa ra.

Theo ICTnews.