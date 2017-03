iPhone SE 128 GB sẽ xuất hiện sớm hơn kế hoạch?

Thông tin này ngày càng có cơ sở khi báo cáo mới đây cho biết cửa hàng bán lẻ Target đã tiến hành gửi trả lại cho Apple nhiều phiên bản iPhone SE khác nhau và các phiên bản mở khóa của mô hình 16 GB và 64 GB, với tổng cộng 4 lựa chọn màu sắc. Bên cạnh đó, phiên bản dành cho nhà mạng Sprint cũng nằm trong danh sách này.

Việc "xả sạch" hàng tồn kho iPhone SE có thể do doanh số bán hàng chậm hoặc nhiều lí do khác, nhưng sự thật là hoạt động này của Target trùng hợp với sự kiện tháng Ba của Apple, do đó có khả năng nhà bán lẻ này chỉ đơn giản là giải phóng kho hàng để chờ đợi hàng mới. Một nhân viên của Targe xác nhận rằng cửa hàng của họ đã không nhận được iPhone SE mới kể từ sau khi iPhone 7 ra mắt vào cuối tháng Chín năm ngoái.

Tin đồn còn cho rằng Apple có thể cập nhật iPhone SE để phù hợp với tùy chọn bộ nhớ trên các phiên bản iPhone hiện đại khác, có thể chuyển sang 32 GB và 128 GB thay vì 16 GB và 64 GB hiện nay.

Được biết, iPhone SE không phải là sản phẩm trọng tâm của Apple tại sự kiện vào tháng Ba năm nay khi tất cả ánh mắt được dồn vào iPad Pro 10,5 inch mới, cũng như phiên bản màu đỏ mới của dòng iPhone 7.

Trở lại với iPhone SE, đây có lẽ là động thái bất ngờ nhất của Apple vào năm 2016 khi sản phẩm này được trang bị màn hình 4 inch, chip Apple A9, tùy chọn quay phim 4K cùng mức giá hợp lí, điều chưa từng được công ty thực hiện trước đây. Trong khi các tính năng phần cứng đều hiện đại, nhưng iPhone SE không hỗ trợ 3D Touch và không tích hợp cảm biến Touch ID thế hệ mới.

Được biết, Apple phát hành iPhone SE bản 16 GB có giá 400 USD (hơn 8 triệu đồng) và bản 64 GB có giá 500 USD (hơn 10 triệu đồng). Gần đây công ty đã giảm 50 USD giá bán dành cho phiên bản 64 GB của iPhone SE.

Theo Người Đưa Tin.