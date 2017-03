Facebook triển khai tính năng Messenger Day

Theo đó, Messenger Day cho phép người dùng tiến hành chụp ảnh và quay video thông qua tính năng camera tích hợp sẵn trong ứng dụng Messenger trước khi thêm các hiệu ứng như bộ lọc, lớp phủ, văn bản và hình vẽ. Sau đó họ có thể thêm nội dung vào “Day” hoặc chia sẻ nó với mọi người, bạn bè hay các thành viên cụ thể trong gia đình. Tất cả nội dung bài viết sẽ biến mất trong vòng 24 giờ sau đó.

Được biết, Messenger Day là tính năng đã được thử nghiệm trước đó tại một số quốc gia như Úc hoặc Ba Lan. Trưởng nhóm Messenger của Facebook - David Marcus - cho TechCrunch biết, Messenger Day có thể chứa quảng cáo giữa các bài viết của người dùng.

Để có thể sử dụng Messenger Day, trước tiên bạn cần cập nhật ứng dụng Messsenger trên iOS hoặc Android lên phiên bản mới nhất. Lúc này bạn có thể thực hiện các thao tác như hướng dẫn dưới đây.

Người dùng cần đảm bảo Messenger được cập nhật lên phiên bản mới nhất

- Mở Messenger, nhấp vào biểu tượng máy ảnh nổi bật với hình mặt trời xuất hiện chào mừng tính năng mới. Điều này đưa bạn vào máy ảnh toàn màn hình. Hoặc bạn có thể bấm vào nút Add to your day ở phía trên cùng hộp thư đến để bắt đầu.

- Lúc này bạn có thể thực hiện chụp ảnh tự sướng bằng camera trước, hoặc chụp ảnh/quay phim bằng camera sau của điện thoại.

- Để thêm hiệu ứng, bạn hãy nhấp vào biểu tượng mặt cười ở phía trên bên phải, sau đó bấm Add to your photo or video. Bạn cũng có thể thêm văn bản vào hình ảnh bằng cách bấm vào biểu tượng Aa, hoặc phủ nét vẽ bằng cách nhấp vào dòng nguệch ngoạc ở góc trên bên phải giao diện.

Với Messenger Day, bạn sẽ thấy dòng Add to your day xuất hiện dưới mỗi bức ảnh

- Một khi đã có ảnh hoặc video theo ý muốn, nhấn vào mũi tên ở góc dưới bên phải. Sau đó bạn có thể thêm trực tiếp vào “ngày của bạn”, lưu nó vào Camera Roll của điện thoại hoặc chọn để gửi cho một người/nhóm người cụ thể nào đó. Hình ảnh hoặc video mà bạn thêm vào có thể xem trong 24 giờ.

Bạn cũng có thể thêm ngày của bạn từ một cuộc trò chuyện đang thực hiện với một người bạn hoặc một nhóm người. Sau khi gửi ảnh hoặc video, bạn sẽ thấy tùy chọn Add to your day. Đơn giản chỉ cần gõ vào văn bản đó sẽ được yêu cầu xác nhận muốn thêm nó vào ngày của bạn hay không.

Bạn có thể tùy chọn đối tượng nhận ảnh cũng như xóa ảnh đã gửi bởi Messenger Day

Theo Facebook, bạn có thể tùy chỉnh cách chia sẻ bằng cách bấm vào biểu tượng More, sau đó chọn Everyone Except hoặc Custom. Nếu muốn xóa ảnh/video đã gửi đến ai đó, bạn chỉ cần chạm vào dấu ba chấm ở góc dưới bên phải hình ảnh và chọn Delete.

Theo Thanh Niên.