Nhiều nhãn hàng lớn tuyên bố dừng quảng cáo trên YouTube

Chiều ngày 16/3/2017, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã chủ trì buổi làm việc với các doanh nghiệp, thương hiệu lớn đang có sản phẩm, dịch vụ quảng cáo trên mạng và các công ty kinh doanh dịch vụ quảng cáo.

Theo ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, thời gian gần đây Bộ TT&TT đã phát hiện nhiều quảng cáo của sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, kể cả một số thương hiệu toàn cầu được gắn trong các video có nội dung xấu, độc, vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam phát trên kênh YouTube thông qua dịch vụ quảng cáo của Google. Đây là một nguy cơ đáng lo ngại, gây ảnh hưởng đến sự an toàn, uy tín của các thương hiệu.

Qua rà soát, Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử phát hiện 15 kênh, tài khoản của cá nhân đưa lên YouTube hơn 8.000 clip có nội dung phản động, xuyên tạc, sai sự thật, không có cơ sở về lãnh đạo đảng và nhà nước. Mà cách sản xuất các video này rất đơn giản, họ chỉ cần lấy một bức ảnh (đa số các ảnh này vi phạm bản quyền), sau đó lấy một bài viết trên các trang báo phản động, chống phá nhà nước ta đọc lên bằng công nghệ thu âm rất thô sơ, đây có thể gọi là các clip phát thanh, được sản xuất rất nhanh và rẻ tiền. Tuy nhiên, các clip dạng này lại thu hút được số lượng người đăng kí theo dõi và lượt xem rất lớn. Có những kênh có tới hơn 1 triệu lượt người đăng kí theo dõi, có clip có tới 500 triệu lượt xem.

Trong thời gian qua, Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử cùng với YouTube gỡ được 42 clip. Bước đầu YouTube đã có phối hợp nhưng thực tế chưa ngăn chặn triệt để những clip loại này vì chúng chỉ bị chặn không xem được ở Việt Nam, nhưng nếu xem ở nước khác thì vẫn được. Cuộc chiến chống lại các video độc hại rất khó khăn, phải có giải pháp căn cơ, nhất là sự chung tay của các doanh nghiệp, các công ty quảng cáo.

Sau khi phát hiện Bộ TT&TT đã có văn bản cảnh báo tình trạng nói trên đến các doanh nghiệp có sản phẩm quảng cáo về nguy cơ mất an toàn khi quảng cáo sản phẩm trên các video có nội dung độc hại.

Điều đáng mừng là ngay sau khi được cảnh báo, các doanh nghiệp có sản phẩm quảng cáo khẳng định, hợp đồng kí kết với các đại lí quảng cáo sản phẩm, dịch vụ trên YouTube đều có điều khoản yêu cầu các đại lí quảng cáo không được đăng phát quảng cáo trong những video clip có nội dung không phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam. Ngay sau khi nhận được thông tin cảnh báo của Bộ TT&TT, các doanh nghiệp đã yêu cầu các đại lí tạm dừng quảng cáo trên YouTube và sẽ tiếp tục dừng quảng cáo trên kênh này nếu Google và các đại lí quảng cáo không có giải pháp ngăn chặn triệt để tình trạng nêu trên.

Tại cuộc họp với Bộ TT&TT chiều nay trước sự chứng kiến của báo chí, đại diện các nhãn hàng lớn như VinaMilk, Vinhomes, Ford Việt Nam, các công ty quảng cáo hàng đầu như WPP, MindShare, Sun Group, Daiko Việt Nam đều cam kết tuân thủ mọi quy định của pháp luật Việt Nam về kinh doanh và quảng cáo. Đại diện các đơn vị này đều khẳng định, hiện tại đã tạm dừng tất cả quảng cáo trên YouTube. Đồng thời, yêu cầu Google phải có giải pháp để đảm bảo quảng cáo của các nhãn hàng này không xuất hiện trên những video có nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam, khi đó các nhãn hàng mới xem xét việc tiếp tục quảng cáo trên YouTube.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn cho rằng, một trong những nguyên nhân của tình trạng đó là các doanh nghiệp có sản phẩm quảng cáo và đại lí quảng cáo chưa kiểm soát tốt vị trí hiển thị quảng cáo sản phẩm, chưa chú trọng công tác hậu kiểm. Tuy nhiên, nguyên nhân chính là do dịch vụ quảng cáo của Google, YouTube đang áp dụng chế độ quảng cáo tự động bằng các thuật toán, do đó không kiểm soát được hết các trường hợp nằm ngoài thuật toán. Google, YouTube chia sẻ lợi ích kinh tế từ quảng cáo cho tổ chức, cá nhân sản xuất các video clip trên YouTube, trong đó có cả những clip xấu, độc; do đó vô tình gián tiếp, khuyến khích các video clip xấu độc được đăng tải nhiều hơn trên YouTube.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn kêu gọi các doanh nghiệp có sản phẩm quảng cáo, các công ty kinh doanh dịch vụ quảng cáo ủng hộ chủ trương của Bộ TT&TT: Chung tay bảo vệ sự an toàn cho các thương hiệu, đặc biệt là thương hiệu Việt trong hoạt động quảng cáo trên môi trường mạng. Chung tay ủng hộ, ưu tiên quảng cáo trên các hạ tầng truyền thông tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam. Chung tay xây dựng môi trường Internet lành mạnh, an toàn cho mọi người sử dụng tại Việt Nam, tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam khi tiến hành các quảng cáo trên môi trường mạng. Chung tay bảo vệ bản quyền nội dung thông tin trên mạng Internet.

Theo ICTnews.