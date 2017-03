iPhone 7 Plus mang sắc thái Macintosh cổ điển, giá hơn 40 triệu đồng

iPhone 7 Plus Retro Edition là một phiên bản mở khóa để làm việc với các loại SIM của iPhone 7 Plus 256 GB, kèm thiết kế trông giống như một máy tính Macintosh cổ điển đã được Apple ra mắt trong những năm 1980. So với giá bán gốc, chi phí mà người dùng phải bỏ thêm để tậu về chiếc iPhone 7 Plus Retro Edition từ ColorWave là 930 USD.

ColorWave cho biết công việc của họ trong việc phát triển iPhone 7 Plus Retro Edition đó là vẽ những đường sơn với nét cổ điển lên sản phẩm, tạo ra một tác phẩm đầy chất nghệ thuật. Công ty cũng chỉ bán sản phẩm với số lượng có hạn.

Tùy chọn iPhone 7 Plus Retro Edition được ColorWave phát hành chỉ vài tuần sau khi công ty bắt đầu cung cấp phiên bản tùy chỉnh dành riêng cho AirPods, cung cấp cho người dùng 58 tùy chọn màu sắc khác nhau với giá bán cao hơn 130 USD so với mức 159 USD tiêu chuẩn.

Nhưng không giống như AirPods chỉ có một màu duy nhất, iPhone 7 Plus Retro Edition cung cấp nhiều màu sắc và hoa văn khác nhau, trong đó có phiên bản sở hữu một logo Apple hình cầu vồng, thân màu beige và những nét sọc nổi tiếng của Macintosh ở hai bên.

ColorWare nói rằng công việc "tân trang" cho iPhone 7 Plus Retro Edition kéo dài khoảng 2-3 tuần kể từ ngày tiếp nhận đơn hàng. Người mua sản phẩm sẽ nhận được chính sách bảo hành 12 tháng khi có khiếm khuyết và công ty vận chuyển sản phẩm trên phạm vi toàn cầu.

Theo Người Đưa Tin.