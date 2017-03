Cách ngăn chế độ tự động phát video và âm thanh trên Facebook

Theo Pocket-lint, trước đây video trong News Feed ở chế độ im lặng cho đến khi người dùng nhấp vào biểu tượng phát chúng. Nhưng giờ đây, trừ khi để điện thoại ở chế độ im lặng, nếu không âm thanh sẽ phát ra khi bạn di chuyển lưới qua video trên News Feed của mình.

Do đó, rất nhiều người cảm thấy khó chịu với điều này, vì vậy bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải quyết những bất cập này.

Với iOS

Chạm vào nút More (nút có ba dòng ngang gần dưới cùng bên phải ứng dụng), nhấp vào Settings > Account Settings > Sounds và tiến hành vô hiệu hóa lựa chọn Videos in News Feed Start With Sound.

Vô hiệu hóa phát âm thanh tự động trên ứng dụng Facebook cho iOS

Với Android

Chạm vào nút More (nút có ba dòng ngang gần góc trên bên phải ứng dụng), nhấp vào Settings và vô hiệu hóa lựa chọn Videos in News Feed Start With Sound.

Theo Thanh Niên.