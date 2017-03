Hàng loạt fanpage Facebook lớn tại Việt Nam bất ngờ bị “trảm”

Theo tìm hiểu của ICTnews, ngay từ sáng ngày 18/3/2017, hàng loạt fanpage lớn của cộng đồng người dùng Facebook Việt Nam đã không thể truy cập được.

Có thể kể đến hàng loạt cái tên có lượng like từ hàng trăm nghìn cho tới hàng triệu như Chip Đường Phố, Kenny Sang, Câu Chuyện Cuộc Sống, Góc Ẩm Thực, Viet Designer, Truyện Tranh Nhảm Nhí, WeLax …

Thậm chí, ngay cả fanpage của ứng dụng tìm hàng quán Foody.vn với hơn 3 triệu Like cũng đã bị khóa.

Diễn biến mới nhất này tiếp nối sự ra đi của hàng loạt fanpage lớn khác ngay từ đầu năm 2017 của những người nổi tiếng như Giang Popper (2,7 triệu like), Nghe Gì Coi Gì (1,1 triệu like)… càng khiến cho cộng đồng dùng mạng xã hội, đặc biệt là giới làm marketing hoang mang.

Hoang mang hơn khi có không ít fanpage đã được đầu tư không ít tiền để chạy quảng cáo trên Facebook.

Việc hàng loạt trang fanpage biến mất đang gây hoang mang cho cộng đồng marketing.

Đến thời điểm hiện nay, cũng như mọi lần “trảm” trước đây, Facebook không đưa ra cảnh báo trước hay có bất cứ giải thích gì cụ thể cho các chủ fanpage trong nước. Lí do duy nhất chỉ là thông báo “Vi phạm điều khoản”.

Trong thực tế, tuy Facebook có chính sách cho phép các admin fanpage kháng cáo thế nhưng việc kháng cáo có tỉ lệ thành công rất ít. Thậm chí, đối với việc trả lời của đa phần các kháng nghị đều do hệ thống tự động của Facebook trả lời, không có sự tương tác và cuối cùng là fanpage vẫn ra đi không ngày trở lại.

Theo nhận định của giới marketing trong nước, việc bị trảm của các fanpage tại thời điểm hiện nay có thể vẫn do một số nguyên nhân vi phạm chính sách của mạng xã hội này như fanpage sử dụng thủ thuật “cưỡng bức” người dùng like tự động, có lượng like lớn và đột biến trong thời gian ngắn.

Ngoài ra, đó còn là các fanpage vi phạm bản quyền trong việc sử dụng các video, nhạc..., đăng tin giả mạo (fake news), đưa hình ảnh sai lạc, quảng bá nội dung fake... nên bị report.

Thậm chí theo chia sẻ của chuyên gia truyền thông NBN Media, ông Nguyễn Bá Ngọc, với cộng đồng khởi nghiệp Lauch.vn, thậm chí cho dù fanpage có cả ngàn nội dung tự làm tuy nhiên nếu dùng vài nội dung lấy của người khác vi phạm thì vẫn có thể bị khoá fanpage.

Hiện ICTnews đã liên lạc với đại diện Facebook tại Việt Nam để tìm hiểu thêm nguyên nhân.

Bắt đầu từ đầu năm 2014 và tiếp đến là năm 2015 đã đánh dấu đợt “trảm” liên tiếp của Facebook khi có nhiều fanpage sở hữu hàng triệu like đã phải ra đi không hẹn ngày trở lại như Beat.vn, Thức khuya xem bóng đá hay 2! Idol…

