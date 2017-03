Lộ giá bán Galaxy S8 và S8+ trước ngày ra mắt

Chuyên gia rò rỉ Evan Blass vừa đăng một tweet cho biết mức giá bán mà Samsung sẽ áp dụng cho Galaxy S8 và S8 Plus. Tất cả đều cho thấy giá bán Galaxy S8 và S8 Plus đều không hề rẻ nếu so sánh với bộ đôi tiền nhiệm là Galaxy S7 và S7 edge.

Theo đó, Galaxy S8 và S8 Plus sẽ có giá bán lẻ tương ứng là 799 EUR và 899 EUR. Tính theo mức giá đô la Mỹ thì các con số này tương đương 857 USD và 964 USD. Bên cạnh đó còn có giá bán dành cho các phụ kiện bổ sung khác như DeX là 150 EUR, Gear VR là 129 EUR và Gear360 là 229 EUR.

Khi so sánh giá bán, Galaxy S8 và S8 Plus được bán với giá đắt hơn 100 USD so với những gì mà Samsung áp dụng cho bộ đôi Galaxy S7 và S7 edge năm ngoái. Dù có hay không, điều này sẽ có tác động rõ ràng đến hoạt động bán hàng của Samsung.

Các tin đồn trước đó cho biết Galaxy S8 Plus của Samsung sẽ đi kèm màn hình 5,8 inch độ phân giải Quad HD, chip xử lý Qualcomm Snapdragon 835, RAM 4 GB (6 GB cho người dùng Trung Quốc và Hàn Quốc), chế độ quay phim chuyển động chậm tốc độ siêu nhanh 1000 fps, bộ nhớ trong 64 GB, máy ảnh 8 MP ở mặt trước, máy ảnh 12 MP ở mặt sau, pin dung lượng 3.000 mAh, chức năng nhận dạng mống mắt, quét dấu vân tay và phần mềm nhận dạng khuôn mặt được dùng để xác thực thanh toán di động và các giao dịch bảo mật khác.

Dự kiến Samsung sẽ ra mắt bộ đôi Galaxy S8 vào ngày 29/3 trước khi phát hành rộng rãi ra thị trường với khoảng thời gian được ấn định có thể nhằm ngày 28/4.

Theo Tạp chí công nghệ.