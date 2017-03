Galaxy S8 được cho đặt trước với giá từ 19 triệu đồng

Smartphone cao cấp của Samsung sẽ được giới thiệu tại New York (Mỹ) ngày 29/3 này nhưng hôm nay tại Việt Nam một nhà bán lẻ đã cho đặt hàng trước bộ đôi S8 và S8 Plus với giá 18,99 triệu đồng cho S8 và 20,99 triệu đồng cho S8 Plus. Cửa hàng này dự kiến sẽ đưa sản phẩm tới tay người dùng vào ngày 5/5 tới, trong khi đó, thông tin sản phẩm chính hãng tại Việt Nam phải tới cuối tháng này mới được công bố.

Trước đó, các thông tin rò rỉ về sản phẩm cho thấy Galaxy S8 sẽ có 2 phiên bản và sẽ sử dụng màn hình cong có tên gọi Infinity Display với viền siêu mỏng. Theo các trang tin quốc tế, khi trình chiếu ảnh, phim, hoặc sử dụng camera, màn hình này tạo ra hiệu ứng thị giác ấn tượng. Ngoài bản màn hình 5,8 inch, hãng Hàn Quốc còn được cho là sẽ trình làng thêm Galaxy S8 Plus với màn hình 6,2 inch. Cả hai kích thước này đều lớn hơn khá nhiều so với Galaxy S7, S7 edge và Note 7 năm ngoái.

Về phần cứng, bộ đôi Galaxy S8 được cho là sẽ dùng chip xử lí Exynos 8895 hoặc Snapdragon 835, RAM 4 GB, bộ nhớ trong 64 GB còn S8 Plus lên đến 128 GB. Pin dung lượng 3.000 mAh. Camera sau vẫn giữ nguyên độ phân giải 12 megapixel còn camera trước là 8 megapixel.

Theo Số Hoá.