Apple ra mắt bộ đôi iPhone 7 và 7 Plus màu đỏ hút hồn “dân mạng”

Phiên bản iPhone 7 và 7 Plus màu đỏ là một phần trong nhãn hiệu Product Red mà Apple đã áp dụng trong sản phẩm của mình suốt 10 năm qua, nhưng đây là lần đầu tiên phiên bản đỏ đến trên "đứa con cưng" iPhone. Theo PhoneArena, iPhone đỏ tạo ra sự khác biệt hoàn toàn so với tất cả iPhone trước đây của hãng và cũng đã nhận nhiều phản ứng tích cực từ phía cộng đồng công nghệ.

Về phía Apple, công ty cho biết iPhone màu đỏ sẽ được bán ra trên toàn thế giới vào lúc 8 giờ 01 phút (giờ Thái Bình Dương) ngày 24/3 thông qua trang Apple Store, trang web của Apple và các cửa hàng bán lẻ ủy quyền khác.

Khoản tiền thu được từ việc bán iPhone 7/7 Plus màu đỏ sẽ được chuyển đến tổ chức RED nhằm hỗ trợ nghiên cứu và phòng chống căn bệnh thế kỉ AIDS. Như là một phần trong chương trình gây quỹ từ thiện, Apple tuyên bố rằng công ty đã ủng hộ đến chương trình RED số tiền 130 triệu USD từ trước cho đến nay.

Được biết, bản thân iPhone 7 và 7 Plus màu đỏ không có nhiều điểm khác biệt so với phiên bản gốc. Có nghĩa, ngoại trừ màu đỏ mới trên điện thoại, thiết bị này giống hệt phiên bản năm ngoái. Giá bán sản phẩm cũng không thay đổi, nhưng Apple không chào bán biến thể 32 GB. Cụ thể, iPhone 7 được bán với giá 749 USD và 849 USD tương ứng cho biến thể 128 GB và 256 GB; trong khi iPhone 7 Plus có giá đắt hơn với mức tương ứng là 869 USD và 969 USD cho biến thể 128 GB và 256 GB.

Nhìn chung, phiên bản đỏ của iPhone 7 và 7 Plus là sự bổ sung đáng hoan nghênh cho gia đình sản phẩm Apple trước khi công ty ra mắt phiên bản iPhone 7S và 7S Plus vào tháng Chín tới đây, bên cạnh phiên bản đặc biệt iPhone 8. Những thông tin về iPhone 8 cho biết đó là sản phẩm có thiết kế lại hoàn toàn với nhiều tính năng mới như sạc không dây, màn hình OLED và khung thép thay vì nhôm.

Một số hình ảnh thêm về bộ đôi iPhone 7 và 7 Plus màu đỏ sặc sỡ mới:

Theo Người Đưa Tin.