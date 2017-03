Oppo F3 Plus – Camera selfie kép, dẫn đầu xu thế selfie nhóm

Ngày 23/3, Oppo chính thức giới thiệu đồng loạt smartphone F3 Plus tại 5 thị trường bao gồm Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ, Philippines và Myanmar. Sản phẩm sẽ bán ra chính thức từ ngày 1/4/2017. Điểm nhấn trên F3 Plus chính là camera selfie kép ở mặt trước, có khả năng chụp ảnh selfie góc rộng 120 độ, giúp việc chụp ảnh nhóm đông người trở nên thuận tiện, mà vẫn giữ được tính sáng tạo và chất lượng hình ảnh.

Camera kép ở mặt trước của Oppo F3 Plus cũng chính là câu trả lời cho việc chụp ảnh selfie hoàn hảo. Cụm camera selfie bao gồm một camera độ phân giải 16 Mpx và một camera chuyên xử lí ảnh góc rộng 8 Mpx. Camera sau 16 Mpx, được phát triển độc quyền bởi Sony dành riêng cho Oppo thông qua bộ cảm biến xử lí hình ảnh cao cấp IMX398 cho chất lượng ảnh chụp hoàn hảo. Ngoài ra sản phẩm còn trang bị màn hình lớn FullHD kích thước 6 inch, thiết kế kim loại nguyên khối sang trọng, bộ vi xử lí 8 nhân, dung lượng pin cao với công nghệ sạc nhanh VOOC an toàn. Nhìn chung, F3 Plus chính là chiếc smartphone thuộc phân khúc cao cấp chụp ảnh đẹp, thiết kế thời trang và hiệu năng mạnh mẽ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng di động.

Camera trước 16 Mpx được xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ của “chuyên gia selfie” F1s trước đây. Điểm nhấn của camera này là cảm biến 1/3 inch, giúp tăng độ sáng cho hình ảnh. Bên cạnh đó là khẩu độ lớn f/2.0 cho phép tạo hiệu ứng trường ảnh sâu và ấn tượng, từng điểm ảnh được thể hiện rõ ràng trên một phông nền được làm mờ một cách nghệ thuật.

Máy được trang bị camera selfie góc rộng 120 độ, rộng hơn 105% so với một chiếc camera góc nhìn 80 độ thường thấy. Camera này được trang bị độ phân giải 8 Mpx có cảm biến hình ảnh 1/4 inch, đi kèm với hệ thống thấu kính 6 lớp. F3 Plus cho phép chụp được nhiều người trong một khung ảnh mà vẫn giữ được chất lượng hình, thao tác biểu cảm của từng thành viên và giảm thiểu độ méo ở các góc một cách tối đa.

Camera sau cho tốc độ chụp nhanh, giảm nhiễu và đặc biệt tối ưu khi chụp thiếu sáng. Cảm biến IMX398 mới 1/2,8 inch được phát triển cùng với Sony, có tính năng Dual PDAF - công nghệ lấy nét tự động hai giai đoạn, nhanh hơn 40% ngay cả trong môi trường thiếu sáng. Kết hợp với khẩu độ lớn f/1.7, hình ảnh thu được sẽ rõ nét, hỗ trợ tốt cho việc phơi sáng và tăng độ sâu trường ảnh.

Oppo F3 Plus được trang bị bộ xử lí 8 nhân của Qualcomm, 4 GB RAM và bộ nhớ trong 64 GB. Khe sim được trang bị hai Nano SIM (hỗ trợ 4G) hoặc một Nano SIM và một thẻ nhớ microSD mở rộng (lên đến 256 GB). Hệ điều hành ColorOS 3.0 (dựa trên Android 6.0) được tối ưu hóa cho các dòng smartphone của Oppo, đảm bảo hoạt động mượt mà với năng lượng tiêu hao thấp và hiệu suất hoàn hảo, tích hợp tính năng bảo vệ riêng.

Hoạt động xuyên suốt một ngày dài, là một trong những yêu cầu cốt lõi của thiết bị. Thỏi pin lớn 4.000mAh tích hợp cho phép F3 Plus có thời gian chờ hơn 284 giờ (khoảng 12 ngày). Thông qua giải pháp sạc nhanh VOOC độc quyền và dẫn đầu về công nghệ của Oppo, thỏi pin sẽ được sạc nhanh gấp 4 lần so với pin chuẩn, thậm chí chỉ cần 5 phút sạc là người dùng đã có thể đàm thoại liên tục 2 giờ liền.

Với triết lí “thiết kế cầu toàn”, F3 Plus được chế tác dưới dạng một bộ khung nguyên khối kim loại tỉ mỉ, mỏng, đẹp, cho cảm giác thoải mái khi cầm trên tay. Máy sở hữu màn hình cong 2.5D rộng 6 inch với lớp kính cường lực Corning Gorilla Glass thế hệ 5, tạo nên cái nhìn thanh lịch, sang trọng và cao cấp trong khi vẫn giữ được độ bền cho thiết bị.

F3 Plus được bán ra với mức giá 10.690.000 đồng. Khách hàng đặt hàng trước sản phẩm này trong thời gian từ 24/3/2017 đến hết 31/3/2017 trên toàn quốc, sẽ nhận được ưu đãi với bộ quà tặng gồm tai nghe Bluetooth TEKIN và vòng đeo tay chăm sóc sức khỏe H-Band. Đặc biệt, chỉ duy nhất vào ngày mở bán 1/4/2017, Oppo dành tặng những khách hàng đầu tiên sở hữu món quà đặc biệt - gói bảo hành màn hình vỡ khi đến nhận máy đặt trước hoặc trực tiếp mua máy mới.