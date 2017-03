Nên chọn iPhone 7 Plus hay iPhone 6S Plus?

Trước khi đi sâu vào bài viết có thể khẳng định rằng iPhone 7 Plus là một điện thoại tuyệt vời, tốt hơn so với iPhone 6S Plus. Nó có chip xử lí nhanh hơn và máy ảnh tốt hơn với ống kính kép - những lí do chính khiến nhiều người nâng cấp lên smartphone mới.

Nhưng nâng cấp máy ảnh và bộ xử lí đơn giản là không đủ để người dùng chấp nhận bỏ tiền ra để nâng cấp lên iPhone 7 Plus khi đã có iPhone 6S Plus. Dưới đây là lí do tại sao.

iPhone 6S Plus trông gần giống iPhone 7 Plus

Hai sản phẩm trông gần giống nhau. Dải ăng-ten được thiết kế lại để ẩn đi trên iPhone 7 Plus, nhưng thực sự điều này không quá làm phiền đối với những người sử dụng vỏ bảo vệ.

Nhiều màu sắc mới, nhưng không phải cho mọi người

iPhone 7 Plus có nhiều màu sắc mới, như đen bóng và đen mờ, thậm chí cả tùy chọn màu đỏ mới. Tuy nhiên, đối với nhiều người, họ có thể chỉ cần đến những phiên bản màu trắng/bạc là phù hợp với bản thân, điều iPhone 6S Plus hoàn toàn đáp ứng.

Một trong những màu sắc thực sự có thể cám dỗ người dùng chuyển sang iPhone 7 Plus có lẽ là phiên bản vỏ retro mang phong cách Mac những năm thập niêm 80 của thế kỉ trước.

iPhone 6S Plus vẫn hoạt động ổn định và tin cậy

Một số người cho rằng, lí do chính khiến họ nâng cấp lên smartphone mới nhất là đảm bảo có thể chạy các ứng dụng một cách nhanh chóng. Điều này đúng với nhiều thiết bị Android, nhưng với iPhone 6S Plus được xử lí bởi chip A9, nó có lẽ không quá quan trọng.

Camera iPhone 6S Plus vẫn khá tuyệt vời

iPhone 7 Plus có sự nâng cấp đáng kể về chất lượng máy ảnh với ống kính kép, có thể zoom mà không làm giảm chất lượng ảnh, tính năng chụp ảnh chân dung cho hiệu ứng nền mờ (bokeh) như trên máy ảnh chuyên nghiệp. Dẫu vậy, chỉ vì nâng cấp máy ảnh mà bỏ ra 800 USD, có lẽ con số đó không quá phù hợp đối với những chủ sở hữu iPhone 6S Plus vốn đã có camera cũng khá ổn.

Màn hình iPhone 7 Plus tốt hơn nhưng không ý nghĩa

iPhone 7 Plus có màn hình sáng hơn, có thể hiển thị màu sắc tốt hơn, nhưng nó không có quá nhiều ý nghĩa với nhiều người. Trong khi đó, iPhone 6S Plus vẫn đảm bảo cung cấp tính năng 3D Touch như iPhone 7 Plus, cho phép bạn nhấn một mục để hiển thị menu các shortcut hữu ích.

Nút Home iPhone 7 Plus hay, nhưng không tốt hơn iPhone 6S Plus

iPhone 7 Plus sử dụng cơ chế nút Home cảm ứng hiện đại hơn so với vật lí của iPhone 6S Plus, nhưng không có quá nhiều giá trị khi thực hiện các thao tác như mở khóa máy bằng vân tay, thực hiện thanh toán Apple Pay…

iPhone 6S Plus giữ jack cắm tai nghe

Không có gì phải bàn cãi, người dùng iPhone 7 Plus phải sử dụng cổng Lightning hoặc tai nghe không dây Bluetooth/AirPods để nghe nhạc, còn iPhone 6S Plus vẫn cho phép thực hiện nghe nhạc qua cổng 3.5 mm truyền thống.

iPhone 6S Plus không có chuẩn thấm nước, nhưng vẫn có khả năng

iPhone 7 Plus của Apple đạt chuẩn IP67 về khả năng chống thấm nước và chống bám bụi, điều không xảy ra với iPhone 6S Plus. Tuy nhiên, trong thực tế sản phẩm của Apple vẫn có khả năng chống thấm nước và chống bám bụi ở mức độ nhất định.

Theo Người Đưa Tin.