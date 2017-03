Cách vô hiệu hóa tính năng “do thám” mặc định trên Windows 10

Theo Techradar, Keylogger là một chương trình máy tính ban đầu được viết nhằm mục đích theo dõi và ghi lại mọi thao tác thực hiện trên bàn phím vào một tập tin nhật kí (log) để cho người cài đặt nó sử dụng. Vì chức năng mang tính vi phạm vào sự riêng tư của người khác này nên các trình keylogger được xếp vào nhóm các phần mềm gián điệp.

Tính năng keylogger trong Windows 10 được Microsoft ra mắt trong phiên bản Technical Preview như là cách để thu thập thông tin giúp hoàn thiện phiên bản thử nghiệm trước khi Windows 10 chính thức được phát hành. Tuy nhiên, sau khi phiên bản Windows 10 chính thức ra mắt, Microsoft vẫn giữ tính năng này nhưng sử dụng tiêu đề “Gửi thông tin đến Microsoft về cách tôi viết để Microsoft giúp chúng tôi cải tiến việc nhập nội dung trong tương lai” khiến mọi người dễ lầm tưởng.

Microsoft tuyên bố trong mô tả rằng quá trình này được thực hiện trong một thời gian dài để ngăn chặn việc thu thập bất kì thông tin cá nhân nào, bao gồm việc lọc và phân đoạn dữ liệu, cũng như được sử dụng một cách nghiêm ngặt để cải thiện tính năng trong các bản build mà công ty phát hành trong tương lai.

Bạn có thể vô hiệu hóa keylogger của Microsoft chỉ với vài thao tác

Bất chấp ý định của Microsoft là sao đi chăng nữa, để tránh bị công ty “theo dõi” các thao tác bàn phím của mình trên Windows 10, tốt hơn hết là bạn nên vô hiệu hóa thiết lập này đi bằng cách nhấp vào trình đơn Privacy trong màn hình Settings, sau đó tìm đến mục “Send Microsoft info about how I write to help us improve typing and writing in the future và chuyển thiết lập này từ trạng thái On sang Off (xanh sang xám).

Theo Thanh Niên.