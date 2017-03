Bạn đã thực sự khai thác hết tính năng bảo mật trên iPhone?

Không cho phép gửi dữ liệu đến Apple

iPhone có thể thu thập dữ liệu và gửi thông tin đến Apple nhằm giúp công ty theo dõi lỗi và các vấn đề xảy ra trong quá trình sử dụng. Nhưng điều này có thể khiến một số người cảm thấy lo lắng.

Để vô hiệu hóa chức năng này, bạn hãy vào Settings Privacy > Diagnostics & Usage và đánh dấu tick trước mục Don’t Send thay vì Automatically Send. Nếu muốn xem loại dữ liệu được thu thập để gửi đến Apple, bạn có thể chạm vào Diagnostics & Usage Data.

Chặn dịch vụ định vị

Dịch vụ định vị không chỉ khiến bạn bị tiết lộ vị trí mà còn khiến iPhone nhanh hao pin. Đáng chú ý, nhiều ứng dụng có thể theo dõi vị trí người dùng ngay cả khi nó không khởi chạy. Để xem xét những ứng dụng sử dụng dịch vụ định vị, bạn có thể truy cập theo đường dẫn Settings > Privacy > Location Services.

Nhìn chung, tùy theo dịch vụ mà bạn có thể cung cấp quyền theo dõi vị trí bằng cách đánh dấu chọn While Using, Never hoặc Always. Riêng mục System Services sẽ giúp bạn vô hiệu hóa các dịch vụ dựa trên vị trí của Apple như iAds, Safari hay Spotlight.

Giới hạn theo dõi quảng cáo

Trở lại với menu Privacy, bạn sẽ thấy tùy chọn Advertising nằm gần dưới cùng của màn hình. Nhấp vào đó bạn sẽ đến lựa chọn Limit Ad Tracking. iAd là nền tảng quảng cáo của Apple, có thể được phép sử dụng các thông tin như tên, địa chỉ, nhạc, ứng dụng và bộ phim mà bạn tải về, các chủ đề và ấn phẩm bạn quan tâm trong ứng dụng News, cung cấp các tùy chọn thêm vào ứng dụng Wallet hay các thông tin từ ứng dụng khác nếu các nhà phát triển kích hoạt nó để chỉ định đưa bạn vào một nhóm mục tiêu quảng cáo.

Có rất nhiều thông tin có thể được thu thập và sử dụng để nhà cung cấp lựa chọn rồi gửi cho bạn những quảng cáo cụ thể. Và đó là điều bạn không thể không lo lắng, bởi nó có nghĩa là rất nhiều thông tin về bạn và cách bạn sử dụng điện thoại đang được lưu trữ trên máy chủ của một tổ chức nào đó.

Kiểm tra các quyền khác

Màn hình Privacy của ứng dụng Settings cũng liệt kê một loạt những tiện ích khác mà ứng dụng có thể yêu cầu quyền truy cập như camera, microphone, hình ảnh, công cụ truyền thông đa phương tiện, thông tin sức khỏe, tài khoản mạng xã hội… Nếu cảm thấy lo lắng về lượng thông tin bị thu thập, bạn có thể hạn chế khả năng truy cập của các ứng dụng đó.

An toàn khi sử dụng Safari

Mặc dù Safari không thu thập nhiều dữ liệu của bạn nhưng bạn có thể tinh chỉnh các thiết lập và giảm thiểu số lượng dữ liệu mà mình cung cấp bằng cách vào đường dẫn Settings > Safari, sau đó kích hoạt trước Do Not Track và Fraudulent Website Warning.

Bạn cũng nên chuyển Block Cookies sang Allow from Websites I Visit hoặc Allow from Current Website Only. Tất cả các thiết lập này sẽ khiến các ứng dụng ít có khả năng theo dõi hành vi trực tuyến của bạn hơn.

Có một điều cần lưu ý là tính năng duyệt web riêng tư trên trình duyệt Safari không có nghĩa là bạn không bị theo dõi.

Tắt Wi-Fi

Các tín hiệu Wi-Fi phát ra từ điện thoại đôi khi có thể cung cấp thông tin vị trí ngay cả khi bạn tắt hoàn toàn dịch vụ định vị, vì vậy bạn không nên để mạng Wi-Fi ở trạng thái bật liên tục.

Theo Người Đưa Tin.