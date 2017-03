Galaxy S8 Plus và iPhone 7 Plus: Cuộc chiến của những ông lớn

Thiết kế

Galaxy S8 Plus sở hữu thiết kế khung thép cùng 2 mặt kính ở trước và sau, khá giống với Samsung Galaxy S7 edge, ngoại trừ việc có viền trên, dưới mỏng hơn và bo theo cạnh màn hình.

Đối với iPhone 7 Plus, sản phẩm có thiết kế vỏ kim loại nguyên khối, cùng viền trên và dưới to hơn để đặt nút Home. Kích thước iPhone 7 Plus là 158,2 x 77,9 x 7,3 mm khi so sánh với Galaxy S8 Plus có kích thước 160 x 73 x 8,1 mm, iPhone 7 Plus sẽ dày hơn và ngắn hơn, nhưng rộng hơn S8 Plus, đồng thời màn hình cũng nhỏ hơn.

Ngoài ra, Galaxy S8 Plus được trang bị khả năng chống nước chuẩn IP 68, trong khi iPhone 7 Plus chỉ kháng nước ở chuẩn IP 67.

Màn hình

Samsung Galaxy S8 Plus có màn hình lên đến 6,2 inch, to hơn đa số các dòng phablet khác, kể cả iPhone 7 Plus. Tuy nhiên, kích thước tổng thể Galaxy S8 Plus lại không to hơn.

Màn hình S8 Plus có độ phân giải lên đến 1.440 x 2.960 pixel, trong khi iPhone 7 Plus chỉ ở mức 1.080 x 1.920 pixel. Vì vậy, Galaxy S8 Plus vẫn sẽ cho hình ảnh sắc nét hơn kể cả khi trình chiếu trên màn hình rộng hơn. Ngoài ra, S8 Plus hỗ trợ video theo chuẩn HDR giúp cho video có độ tương phản vô cùng ấn tượng, điểm mà iPhone 7 Plus không có.

Bên cạnh đó, Galaxy S8 Plus sở hữu thiết kế màn hình cong 2 viền, so với màn hình phẳng của iPhone 7 Plus. Samsung còn sử dụng màn hình chuẩn Super AMOLED, cho hình ảnh sinh động hơn màn hình LCD trên iPhone 7 Plus. Ngoài ra, Samsung Galaxy S8 Plus cũng sở hữu tỉ lệ khung hình siêu rộng lên đến 18.5 : 9, trong khi iPhone 7 Plus chỉ nằm ở mức trung bình là 16 : 9.

Màn hình to hơn nhưng kích thước tổng thể của Galaxy S8 Plus lại không lớn hơn so với đa số các dòng phablet khác.

Nhìn chung, Galaxy S8 Plus sở hữu màn hình tốt hơn hẳn, dù có kích thước màn hình lớn hơn nhưng kích thước tổng thể lại không hề to hơn.

Hệ điều hành và hiệu suất

Vì là điện thoại thuộc hàng flagship, Galaxy S8 Plus và iPhone 7 Plus đều rất mạnh mẽ. iPhone 7 Plus sử dụng chip Apple A10 Fusion cùng dung lượng RAM lên đến 3 GB, cho hiệu suất gần như hoàn hảo.

Galaxy S8 Plus được trang bị chip Exynos 8895 trên thị toàn cầu và Snapdragon 835 tại Mỹ. Cả 2 loại chip đều là phiên bản cao cấp và mới nhất. Ngoài ra, S8 Plus sở hữu dung lượng RAM 4 GB.

Bên cạnh đó, Samsung Galaxy S8 Plus sử dụng hệ điều hành Android 7.0 Nougat, trong khi iPhone 7 Plus chạy trên hệ điều hành iOS 10. Khả năng tùy chỉnh của Android cũng tốt hơn hẳn iOS, tuy nhiên điều này còn phụ thuộc phần lớn vào sở thích người dùng.

Camera

Samsung Galaxy S8 Plus được trang bị camera 12MP tương tự như Samsung Galaxy S7 nhưng được cải tiến để chụp tốt hơn. iPhone 7 Plus cũng sử dụng camera 12MP nhưng là camera kép, trong khi Galaxy S8 Plus chỉ dùng camera đơn.

Chiếc camera thứ 2 của iPhone 7 Plus được sử dụng để tạo hiệu ứng bokeh và xóa phông vật thể. Người dùng cũng có thể sử dụng camera để zoom 2x mà không lo bị giảm chất lượng hình ảnh.

Samsung Galaxy S8 Plus được trang bị camera 12MP tương tự như Samsung Galaxy S7 nhưng được cải tiến để chụp tốt hơn.

Điểm mạnh ở chiếc camera của S8 Plus chính là việc cho phép người dùng có thể quay những đoạn video slow motion với cường độ 1000 fps (khung hình trên giây), trong khi iPhone 7 Plus chỉ có thể quay được với 240 fps.

Camera trước không tạo nên khác biệt quá nhiều khi năm nay Samsung không tập trung nhiều về phần camera. iPhone 7 Plus sở hữu camera trước với độ phân giải 7MP, còn ở Galaxy S8 Plus là 8MP.

Dung lượng pin

Samsung Galaxy S8 Plus được trang bị viên pin có dung lượng 3,500mAh, trong khi iPhone 7 Plus chỉ dùng pin với dung lượng 2,900mAh. Với dung lượng pin như trên, người dùng hoàn toàn yên tâm sử dụng S8 Plus trong một ngày.

Ngoài ra, công ty Hàn Quốc còn trang bị cho S8 Plus tính năng sạc không dây và công nghệ sạc nhanh, giúp cho thời lượng sạc ngắn hơn hẳn so với iPhone 7 Plus, dù cho có dung lượng pin lớn hơn.

Giá

Samsung Galaxy S8 Plus có mức giá 968 USD, trong khi iPhone 7 Plus có mức giá khởi điểm 769 USD. Tuy nhiên với mức giá 769 USD, người dùng có được iPhone 7 Plus chỉ với bộ nhớ 32 GB, trong khi Samsung Galaxy S8 Plus có bộ nhớ tối thiểu 64 GB.

Tóm lại, dù cả 2 mẫu điện thoại đều có kích thước màn hình lớn, S8 Plus sở hữu màn hình hiển thị lớn hơn, khả năng kháng nước tốt hơn, hiệu năng mạnh hơn, đồng thời thời lượng pin cũng cao hơn. Tuy nhiên, thiết bị chỉ sở hữu camera đơn, trong khi iPhone 7 Plus lại sử dụng camera kép và giá thành hiện tại vẫn đang rẻ hơn Galaxy S8 Plus.

Theo Zing.