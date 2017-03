The Finlab Cycle 2: Nấc thang thành công cho FinTech startups

Ngày 04/03/2017 vừa qua, 5 Fintech startup Việt xuất sắc đã có dịp trình bày ý tưởng/sản phẩm của mình trong sự kiện Propelling your startup dream do UOB Việt Nam và The FinLab tổ chức. Với phần trình bày đầy thuyết phục của mình, 5 startup nổi trội: Trustpay, Tiền Cười, Micro Finance, iBox và mPOS đã làm hội trường lắng động và tin tưởng hơn nữa vào nhận định về sự tiềm năng của Fintech Việt: “Chúng tôi đã và đang theo dõi tiến độ phát triển của FinTech Việt Nam, nhận thấy FinTech ở đây đang chuẩn bị bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Đó cũng chính là một trong các lí do khiến chúng tôi quyết định đặt chân tới Việt Nam. Chúng tôi muốn giới thiệu cho cộng đồng FinTech Việt thấy được: chúng tôi ở đây với tư thế luôn sẵn lòng hỗ trợ, chúng tôi có thể làm được nhiều thứ…, để từ đó cộng đồng thấy được những giá trị mà chúng tôi mang đến.” theo nhận định của ông Felix Tan – Managing Director The FinLab.

Sau khi vòng nộp đơn dự tuyển kết thúc vào ngày 20/03/2017, 30 FinTech startup được chọn sẽ tiếp tục chinh phục Hội đồng tuyển chọn tại Singapore. Tuy nhiên, chỉ có 10 suất dành cho các startup xuất sắc nhất bước vào chương trình hỗ trợ thực sự vào tháng 5 tại Đảo quốc Sư tử sẽ nhận được phần thưởng có tổng giá trị lên đến 440.000 SGD bao gồm tiền mặt và các quyền lợi khác như: 30.000 SGD tiền mặt; 400.000 SGD cho giá trị các phần mềm hỗ trợ từ các đối tác của The FinLab; Sở hữu văn phòng làm việc miễn phí trị giá 7.000 SGD.

Đặc biệt, top 10 startups còn được hướng dẫn bởi các chuyên gia từ học viện tài chính và các doanh nhân thành công, bao gồm các nhà phát triển phần mềm, giám đốc sản phẩm và chuyên viên ngân hàng cấp cao cũng như tiếp cận với nhiều nhà đầu tư mạo hiểm khác, tham gia vào mạng lưới đối tác và mang sản phẩm của mình đến thị trường Đông Nam Á đầy tiềm năng thông qua hệ sinh thái FinTech trong khu vực của ngân hàng UOB và The FinLab.

Người sáng lập của FinMitra - một startup thành công bước ra từ chương trình The FinLab Cycle đã chia sẻ rằng: “Chương trình chính là sự công nhận về mặt ý tưởng, niềm đam mê và những nỗ lực thực hiện dự án của chúng tôi”. Cho đến thời điểm hiện tại, dưới sự hỗ trợ của The FinLab, nhiều Fintech startup đã thành công và hiện thực hóa ước mơ của mình, trong đó phải kể đến CardUp, Turnkey Lender và Attores đã nhận được nhiều giải thưởng uy tín trong lĩnh vực FinTech, đem đến cho người sử dụng nhiều giải pháp tài chính độc đáo.

Con đường phía trước còn dài nhưng với nền móng vững chắc được xây dựng từ The FinLab, chắc chắn những dự án của FinTech startups sẽ phát triển vượt bậc trong tương lai.