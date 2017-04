Phần mềm độc hại trên smartphone tăng 400%, HĐH Android bị lây nhiễm nhiều nhất

Theo “Báo cáo về các mối đe dọa hiểm họa” (Threat Intelligence Report) năm 2016 của Nokia cho biết, số lượng các phần mềm độc hại (malware) trên smartphone đã tăng đáng kể với con số hơn 400% và có đến 85% thiết bị đã bị lây nhiễm.

Theo báo cáo, điện thoại và máy tính bảng chạy hệ điều hành Android rất dễ bị tổn thương nhất bởi hacker chủ yếu nhắm đến số lượng khổng lồ các thiết bị chạy hệ điều hành này. Do đó, trong tất cả các thiết bị di động, có đến 81% malware được thiết kế để tấn công các thiết bị chạy Android, 15% malware được tìm thấy trên các thiết bị chạy hệ điều hành Windows và 4% các thiết bị chạy hệ điều hành iOS của Apple cũng bị lây nhiễm phần mềm độc hại.

Báo cáo mới nhất về việc này của Nokia được phát hành vào tháng 9/2016 cho biết số ca lây nhiễm tăng gấp đôi trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 7/2016 gấp đôi so với khoảng cuối năm 2015. Vào tháng 4/2016, tỉ lệ lây nhiễm hàng tháng là 1,06% nhưng sau đó nhanh chóng đạt mức 1,35%, mức cao nhất kể từ khi Nokia thực hiện nghiên cứu về việc này vào năm 2012.

Trong tháng 9 và tháng 10/2016, mạng botnet (mạng lưới các thiết bị đã bị lây nhiễm được dùng cho mục đích xấu) Mirai đã gây ra cuộc tấn công DDoS (từ chối dịch vụ) khổng lồ, cho thấy Internet of Things (IoT) có thể bị ảnh hưởng như thế nào. Do đó, sự an toàn của các thiết bị IoT đã trở thành một vấn đề đáng lo ngại và cần một nỗ lực cấp bách bổ sung các biện pháp an ninh cho hệ thống này.

Báo cáo của Nokia cũng tiết lộ một số smartphone đang sử dụng hệ thống cập nhật phần mềm được cung cấp bởi công ty công nghệ Thượng Hải ADUPS, Trung Quốc đã âm thầm chuyển thông tin cá nhân của người dùng cũng như tin nhắn văn bản về máy chủ của ADUPS.

Vẫn theo báo cáo của Nokia, tỉ lệ lây nhiễm phần mềm độc hại trên smartphone tăng 400% vào năm 2016. Các thiết bi di động bị tấn công bởi nhiều loại phần mềm độc hại khác nhau như Ransomware, các ứng dụng SpyPhone, Trojan SMS, phần mềm quảng cáo và trộm cắp thông tin cá nhân.

Báo cáo của Nokia đến từ việc tích lũy dữ liệu từ hàng triệu thiết bị trên các mạng triển khai giải pháp “NetGuard Endpoint Security” được đặt ở các khu vực như Châu Âu, Bắc Mỹ, Châu Á Thái Bình Dương và Trung Đông.

Theo Tạp chí công nghệ.