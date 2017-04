iPhone chính hãng đồng loạt giảm giá

Những ngày đầu tháng 4, hai hệ thống bán lẻ lớn Thế Giới Di Động và FPT Shop đồng loạt giảm giá iPhone chính hãng. Mức giảm mạnh nhất thuộc về iPhone 7 và 7 Plus ở cả hai phiên bản 128 GB lẫn 256 GB khi mức giá mới thấp hơn trên 3 triệu đồng.

Trong khi đó, iPhone 7 và 7 Plus bản 32 GB giảm 2 triệu đồng. Các model cũ hơn như iPhone 6S, 6S Plus, 6 Plus chỉ giảm 1 triệu đồng. iPhone 5S giảm 500.000 đồng.

Cách giảm giá của hai nhà bán lẻ có đôi chút khác biệt. FPT Shop giảm giá trực tiếp vào các model iPhone và chỉ giảm đến ngày 10/4. Trong khi đó, chương trình giảm giá của Thế Giới Di Động chỉ áp dụng đến 4/4 dành cho những khách đặt mua qua mạng. Sau thời điểm này, giá máy trở về như thời điểm cuối tháng 3.

Tuy chỉ giảm giá trong thời gian ngắn (flash sale), nhưng động thái hạ giá mạnh tay của hai ông lớn cho thấy thực trạng ế ẩm của iPhone chính hãng trong quý đầu tiên của 2017. Tình cảnh này cũng diễn ra với các cửa hàng nhỏ lẻ, chuyên kinh doanh hàng xách tay.

"iPhone 7 màu đỏ và Galaxy S8 vừa ra mắt nên những ai đang có ý định mua iPhone mới chùn tay. Họ thường chờ những mẫu mới lên kệ để dùng thử rồi mua hoặc chờ iPhone chính hãng giảm gần sát với máy xách tay bên ngoài", Nguyễn Hồng Minh, chủ cửa hàng điện thoại trên đường 3 tháng 2, quận 10, TP.HCM, chia sẻ.

Giá giảm trong ngắn hạn của iPhone chính hãng tại Việt Nam.

Hiện tại, mức giá giảm của iPhone chính hãng chỉ cao hơn tầm 1,5 triệu so với hàng xách tay. Thậm chí, iPhone 7 và 7 Plus phiên bản màu đỏ chưa lên kệ ở Việt Nam, nhưng cũng được nhà bán lẻ "giảm giá" 3 triệu đồng, còn 18,69 triệu đồng cho bản 32 GB.

Theo các chủ cửa hàng, màn giảm giá "trong bụng mẹ" này của hệ thống chính hãng nhằm hai mục đích: Kích cầu đặt hàng phiên bản màu đỏ trong ngắn hạn, đồng thời "giết chết" những cửa hàng xách tay đang bán iPhone 7, 7 Plus màu đỏ ở mức giá trên 20 triệu trước khi hàng chính hãng lên kệ. Đây cũng là lí do khiến sức mua iPhone 7 và 7 Plus màu đỏ trên thị trường hàng xách tay không cao như dự đoán.

