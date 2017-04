iPhone xách tay sẽ không được bảo hành khi không có hoá đơn mua hàng

Trong thời gian ngắn vừa qua, các trung tâm bảo hành chính hãng được Apple trực tiếp uỷ quyền đã bắt đầu dừng tiếp nhận bảo hành các sản phẩm iPhone xách tay không có hóa đơn mua hàng từ hãng. Đây là thông tin đã được xác nhận bởi một số cửa hàng bán lẻ iPhone xách tay tại Việt Nam.

Cụ thể, một chủ cửa hàng ở quận 1, TPHCM cho biết, 3 ngày trở lại đây, các trung tâm bảo hành iPhone tại Việt Nam đều đã từ chối bảo hành các mẫu iPhone xách tay không có hoá đơn mua hàng đến từ Singapore và Mỹ. iService, KTC và nhiều đơn vị được ủy quyền bảo hành khác đều đã bắt đầu thực thi chính sách này đến từ phía Apple. Trước đó, như đã biết, các đơn vị này vẫn bảo hành thiết bị cho khách một cách hoàn toàn bình thường và không có bất cứ đòi hỏi nào về hóa đơn.

Thông tin này tiếp tục được xác thực bởi một chủ cửa hàng khác ở Đà Nẵng. 2 ngày qua, các đơn vị bảo hành đều không tiếp nhận các mẫu iPhone xách tay từ Singapore bởi thiếu đi hóa đơn mua hàng tại các đại lý bán lẻ chính thức của Apple tại nước này. Nhân viên chăm sóc khách hàng tại iService và KTC cũng đưa ra thông báo tương tự và cho biết mới thay đổi chính sách trong gần 1 tuần trở lại đây.

Động thái mới này của Apple đã đánh thẳng vào hàng xách tay, không nguồn gốc, vốn có mặt tràn lan tại thị trường nước ta trong thời gian qua. Theo nhận định từ đại diện một nhà bán lẻ khác ở TPHCM, động thái mới của Apple lần này nhằm tạo ra một môi trường kinh doanh công bằng hơn, đẩy lùi nạn hàng không nguồn gốc, hàng tân trang. Và qua đó, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người tiêu dùng khi lựa chọn hàng chính hãng, đúng chất lượng.

Vị đại diện này cho biết thêm sự xuất hiện của hàng xách tay ồ ạt về Việt Nam đã khiến cho thị trường trở nên khá loạn và xô bồ. Các biến động mạnh trong thời gian ngắn của thị trường không chỉ đến từ nguồn hàng đã qua sử dụng, hàng khóa mạng mà thậm chí còn đến từ hàng mới. Nhiều cửa hàng đã không tuân thủ các chuẩn mực kinh doanh, nhập hàng về để tân trang, sửa chữa rồi bán dưới dạng hàng mới hoặc hàng 99% với mức giá cao hơn nhiều nhằm ăn lãi lớn. Điều này khiến cho nhiều sản phẩm iPhone trên thị trường có chất lượng khác xa so với thực tế, “thật giả” lẫn lộn. Do đó, sự xuất hiện của chính sách mới này góp phần khiến cho thị trường thoát khỏi tình trạng ngày càng lún sâu vào hàng xách tay hoặc hàng qua sử dụng, cũng như tình trạng mất cân bằng và tạo điều kiện cho hàng giả, hàng kém chất lượng tự do tung hoành tại Việt Nam.

Với chính sách mới lần này, người dùng cần chú ý khi mua sản phẩm đã qua sử dụng hoặc iPhone xách tay mới vẫn còn trong thời gian bảo hành chính hãng của Apple. Các sản phẩm được xách tay từ nước ngoài về sẽ không được bảo hành nếu thiếu đi hóa đơn mua hàng từ nhà bán lẻ. Hãy nói không với những sản phẩm thiếu đi nguồn gốc rõ ràng để đảm bảo quyền lợi chính đáng mà mình có thể nhận được từ Apple.

Động thái mới lần này cũng sẽ gây tác động lớn đến thị trường iPhone, đặc biệt là iPhone xách tay và iPhone đã qua sử dụng. Nếu chính sách mới này của Apple hướng thị trường theo đúng ý mà nhà sản xuất này muốn, hàng qua sử dụng và tân trang sẽ dần dần trở nên ít phổ biến hơn, và trong trường hợp lạc quan nhất, là biến mất khỏi thị trường Việt Nam. Mặc dù hàng cũ giá rẻ có thể đáp ứng được nhu cầu của một bộ phận người dùng, nhưng Apple có lý do của riêng họ khi đưa ra chính sách mới để có thể quản lý trực tiếp một cách chặt chẽ chất lượng sản phẩm được phân phối. Qua đó, trong tương lai, Apple sẽ chăm sóc được cho khách hàng một cách hoàn hảo hơn, nhất là về mặt hậu mãi khi iPhone chính hãng, chuẩn chất lượng xuất xưởng sẽ là mặt hàng duy nhất được bảo hành.

Theo Tạp chí công nghệ.