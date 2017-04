Bảo mật gương mặt và mống mắt trên Galaxy S8 hoạt động thế nào?

Trong khi việc bảo mật bằng cách nhập password đã quá phổ biến thì các nhà sản xuất bắt đầu tiến đến bảo mật sinh trắc học. Vân tay là một dạng sinh trắc học, nhưng trên Samsung Galaxy S8 còn có thêm bảo mật bằng gương mặt và mống mắt.

Bảo mật gương mặt

Tính năng nhận diện gương mặt đã được Samsung thêm vào Galaxy S8 để người dùng có thể mở khóa điện thoại gần như không phải làm gì cả, chỉ cần nhìn vào mặt trước của điện thoại mà thôi. Công nghệ này sẽ quét qua một lượng dữ liệu rất lớn để nhận diện các đường nét, chẳng hạn những khác biệt rất nhỏ trên từng khuôn mặt để tìm gương mặt trùng khớp.

Khi người dùng sử dụng tính năng nhận diện gương mặt để mở khóa, chiếc smartphone sẽ nhận diện, sắp xếp, sau đó tách các chi tiết riêng và so sánh các điểm đặc biệt trên gương mặt, ví dụ chiều rộng của mũi người dùng hay khoảng cách giữa hai mắt của họ và so sánh với các dữ liệu đã lưu trước khi quyết định mở khóa hay không. Người dùng sử dụng tính năng này ngày càng nhiều, thiết bị sẽ càng nhận diện gương mặt tốt hơn nhờ lượng dữ liệu ghi vào nhiều hơn, chi tiết hơn. Lúc đó ngay cả khi người dùng nhìn nghiêng thì máy vẫn nhận ra được.

Những dữ liệu an ninh này được lưu và mã hóa trong TrustZone, bảo vệ bởi nền tảng bảo mật Knox của Samsung.

Chỉ mắt bạn mới mở khóa được

Một khả năng bảo mật sinh trắc học khác được đưa vào Galaxy S8 chính là mống mắt, bằng cách dùng những phân tích toán học dựa trên các đường nét của ảnh chụp mắt một người. Để có được hình ảnh mắt người, một thiết bị xác thực sẽ quét qua mống mắt – tức vòng tròn chính giữa mắt để điều tiết lượng ánh sáng vào võng mạc.

Đây là khả năng bảo mật cao cấp vì mỗi người chỉ có một mống mắt rất khác biệt, đã được hình thành từ khi còn rất nhỏ tuổi và sẽ giữ mãi như vậy đến cuối đời mà không có thay đổi nào. Do khả năng này, cộng với việc không thể nào nhái mống mắt của một người khiến cho việc bảo mật mống mắt là phương thức bảo mật tốt nhất được biết đến hiện nay.

Camera và đèn hồng ngoại sẽ quét mống mắt trước khi mở khóa

Để có tính năng này, Galaxy S8 được trang bị một camera nhận diện mống mắt. Camera này dùng một bộ lọc hình ảnh đặc biệt để thu nạp và nhận diện những hình ảnh phản chiếu của mống mắt thông qua một đèn LED hồng ngoại. Đèn hồng ngoại là cách tốt nhất để tạo ra các dải phân tích mống mắt. Khác với các ảnh chụp mống mắt truyền thống có thể gây sai lệch do ánh sáng chung quanh hoặc do màu của mống mắt, những hình ảnh hồng ngoại thể hiện rõ các đường nét và ít bị ảnh hưởng bởi ánh sáng phản chiếu. Camera quét mống mắt sẽ được hỗ trợ ánh sáng phát ra từ màn hình Galaxy S8, do đó máy có khả năng nhận diện mống mắt trong điều kiện sáng yếu.

Các hình nền khác nhau cho người dùng chọn khi mở khóa mống mắt.

Khi người dùng đăng kí tính năng bảo mật mống mắt, dữ liệu mống mắt sẽ được lưu thành một mã mã hóa. Khi có người muốn truy cập một nội dung nào đó đã được bảo vệ trên máy, ví dụ mở một ứng dụng chẳng hạn, thì đèn hồng ngoại và camera sẽ cùng hoạt động để quét hình ảnh mống mắt nhằm nhận diện, bóc tách và số hóa các đường nét, sau đó so sánh với các dữ liệu của mã đã được mã hóa để xem có trùng khớp hay không.

Tương tự bảo mật vân tay và bảo mật gương mặt, dữ liệu từ bảo mật mống mắt sẽ được mã hóa và lưu trữ trong phần cứng điện thoại dựa trên nền tảng Knox. Với việc này, dù người dùng làm mất điện thoại và ai đó có thể truy cập vào điện thoại thì những thông tin này cũng không thể được mở khóa.

Người dùng không cần làm gì cả để thực hiện mở khóa mống mắt vì tính năng này ngay lập tức kích hoạt khi người dùng mở màn hình lên.

Theo ICTnews.