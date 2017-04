Facebook tính khai tử mật khẩu bằng Delegated Account Recovery

Theo Neowin, mật khẩu là một phần của hoạt động trực tuyến hiện nay, từ ngân hàng cho đến bất kì trang web nào yêu cầu tài khoản, nhưng lại rất dễ bị tấn công. Vì vậy Facebook đang có ý định loại bỏ mật khẩu đăng nhập bằng việc cung cấp dịch vụ có tên Delegated Account Recovery.

Delegated Account Recovery nhằm thay thế mật khẩu của các dịch vụ bên thứ ba dựa vào các chi tiết Facebook của bạn. Về bản chất, nó cho phép bạn sử dụng tài khoản Facebook của mình thay cho email khôi phục hoặc tin nhắn văn bản trong trường hợp người dùng sử dụng tính năng xác thực hai yếu tố. Facebook nói rằng cách tiếp cận này an toàn hơn so với đặt lại mật khẩu qua email và ổn định hơn so với số điện thoại.

Trong thông cáo gửi đến CNN Money, kĩ sư an ninh Brad Hill nói rằng Facebook sẽ đảm bảo thông tin cá nhân an toàn cho người dùng. Sẽ có các biện pháp bảo vệ tại chỗ để đảm bảo công cụ không bị lạm dụng, chẳng hạn giới hạn thông tin mà các trang web bên thứ ba có thể tiếp cận cộng với các cảnh báo về hoạt động đáng ngờ.

Ví dụ với trang web ngân hàng, Hill nói rằng bạn có thể sử dụng Delegated Account Recovery để đăng nhập vào trang web nhưng nó sẽ không thể biết chi tiết về tài khoản ngân hàng của bạn.

Cũng theo ông Hill, tính năng mới sẽ đem lại lợi ích cho những người mới làm quen với internet, giúp họ sử dụng Facebook để đăng nhập nhiều vào các dịch vụ.

Delegated Account Recovery cho phép dùng tài khoản Facebook để đăng nhập các dịch vụ bên thứ ba

Mặc dù hiện tại các nhà phát triển phải đăng kí để sử dụng Delegated Account Recovery nhưng Facebook dự kiến sẽ cung cấp công cụ của mình dưới dạng mã nguồn mở. Mặc dù bạn có thể lo lắng rằng Facebook sẽ tiếp cận với nhiều thông tin của mình nhưng trong thực tế đây là một trong những tổ chức được nhiều người đặt niềm tin hơn bao giờ hết.

Ý tưởng loại bỏ mật khẩu không phải là mới khi các công ty đang cố gắng tiếp cận theo những cách khác nhau để mọi người có thể đăng nhập vào dịch vụ. Chẳng hạn như Windows 10 với Windows Hello; hay cảm biến dấu vân tay trên máy tính cá nhân, thiết bị di động và thậm chí cả thẻ tín dụng như là cách truy cập vào tài khoản thay cho mật khẩu.

Theo Thanh Niên.