Giao diện trên Galaxy S8 không còn mang tiếng “nhái” iOS

Samsung luôn ưu ái dòng Galaxy S và Galaxy Note với cấu hình mới nhất và mạnh nhất hàng năm. Nhưng theo The Verge, sự đầu tư cho phần mềm của hai sản phẩm này trong quá khứ lại không tương xứng. Giao diện Touch Wiz trước đây có quá nhiều điểm tương đồng iOS nhưng lại chỉ giống như một "bản sao lỗi", hoạt động chưa mượt mà, rối rắm và không có nét riêng.

Trang công nghệ này lấy ví dụ khu vực thông báo được sắp xếp khá lộn xộn và chiếm tới một nửa màn hình ngay cả khi không có thông báo nào. Các biểu tượng ứng dụng thiếu sự đồng nhất và có hơi hướng "nhái" của iOS. Những thiết lập, cài đặt đều phức tạp, khó sử dụng. Thời điểm ra mắt Galaxy S5, nhiều người dùng còn phản ánh khó chịu với âm thanh phản hồi mô tả giọt nước của hãng.

Không chỉ phần mềm, ngay cả thiết kế phần cứng trước đây của Samsung cũng bị cho là giống sản phẩm của Apple. Kể từ mẫu Galaxy Alpha, hãng smartphone Hàn Quốc mới cho thấy hướng đi riêng của mình. Các sản phẩm sau này như Galaxy S6 rồi S7 và mới nhất là Galaxy S8 đều được đánh giá có thiết kế khác biệt, bóng bẩy và hấp dẫn hơn hẳn các model từ Galaxy S5 trở về trước. Nhưng với phần mềm, phải tới Galaxy S8, sự thay đổi lớn đáng kể mới bắt đầu được thể hiện, theo The Verge.

Điểm dễ nhận thấy đầu tiên là ba phím cơ bản với thiết kế dạng như phác thảo, hợp với phong cách của các cài đặt bên trong máy. Các biểu tượng ứng dụng được làm đồng nhất, bớt màu mè và các nét cong đã lỗi thời. Phông chữ những khu vực chính được thay đổi trong khi mục cài đặt cũng được chia nhóm dễ nhận biết hơn trước. Việc gợi ý các cài đặt hay sử dụng cũng khiến người dùng cảm giác máy "thông minh" hơn.

Samsung cũng không còn ôm đồm tích hợp quá nhiều tính năng thừa thãi và thay thế bằng sử dụng các tính năng đủ tốt của Android gốc. Có thể kể đến như nhấp đúp nút Menu để về ứng dụng trước. Các phím điều hướng cũng có thể thay đổi vị trí để phù hợp với thói quen sử dụng. Nhà sản xuất Hàn Quốc cũng hạn chế tích hợp thêm ứng dụng trùng với ứng dụng có sẵn của Google. Giao diện cũng được tối giản để không làm người dùng thấy bị rối khi luân chuyển sử dụng phần mềm.

Tuy nhiên, The Verge cũng cho rằng Samsung sẽ còn nhiều việc phải làm với Bixby. Đây là một trợ lí ảo với nhiều tính năng tương tự như Google Now. Do mới ở giai đoạn đầu nên Bixby chưa có nhiều ưu điểm độc đáo so với các trợ lí ảo khác. Phím bấm để mở ứng dụng này cũng không thể thay đổi.

Theo Số Hoá.