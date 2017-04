Facebook sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam xử lý thông tin xấu

Theo thông tin được bà Monika Bickert, Giám đốc Quản lí chính sách toàn cầu của Facebook trao đổi sáng ngày 26/4 tại Hà Nội, Việt Nam hiện có khoảng 48 triệu người dùng Facebook, trong đó có 45 triệu người dùng qua di động.

Sự phát triển của Facebook cũng làm xuất hiện những mặt trái ngoài mong muốn như vấn nạn sử dụng tài khoản giả, các mối đe dọa, bắt nạt trên mạng, lời phát biểu mang tính thù địch…

Liên quan đến vấn đề này, bà Monika Bickert cho hay Facebook đã vạch ra các Tiêu chuẩn Cộng đồng và đưa ra các nguồn hỗ trợ sử dụng an toàn tại trang Trung tâm An toàn (Safety Center) cũng như trên trang Facebook Việt Nam (Facebook Vietnam Page), đây chính là cam kết của Facebook đối với sự an toàn của cộng đồng 48 triệu người dùng tại Việt Nam.

Tiêu chuẩn Cộng đồng của Facebook cấm các tài khoản giả mạo, nội dung cực đoan, phát ngôn thù hận và bạo lực, các trang/tài khoản mạo danh. Facebook sẽ có hành động chống lại những nội dung vi phạm chính sách này và khuyến khích người dùng ở Việt Nam báo cáo nội dung vi phạm thông qua sử dụng các công cụ báo cáo để người dùng có thể thực hiện hành động nhanh chóng.

Cụ thể hơn, cũng như các chính phủ khác trên thế giới, Facebook sẵn sàng cộng tác với chính phủ Việt Nam.

“Đôi khi chính phủ các nước cũng yêu cầu chúng tôi gỡ bỏ một số nội dung vi phạm luật pháp của các nước. Khi nhận được các yêu cầu này, Facebook sẽ xem xét nội dung đó có vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook hay không (như liên quan đến đe dọa, bạo lực, phát biểu mang tính thù hận…). Trong trường hợp nếu xét thấy không vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook thì nhóm pháp lí của Facebook sẽ làm việc với chính phủ để tìm hiểu nội dung đó vi phạm cụ thể như thế nào. Nếu vi phạm luật pháp của quốc gia, Facebook sẽ ngăn chặn không để nội dung đó xuất hiện”, bà Monika Bickert nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, để đáp ứng các yêu cầu của Chính phủ, Facebook đã phát triển một quy trình và báo cáo được gọi là “Yêu cầu của Chính phủ”, trong đó nêu chi tiết quá trình xem xét nội dung trái với các quy định của Facebook, các luật lệ đang được áp dụng để hỗ trợ các chính phủ một cách kịp thời, hiệu quả nhất.

Các thông tin xấu độc sẽ bị Facebook xử lí mạnh tay.

Trao đổi với ICTnews, đại diện Facebook cho biết hàng ngày Facebook nhận được hàng triệu báo cáo về nội dung từ khắp nơi trên thế giới, có nhân sự tại khắp nơi kiểm soát bằng 40 ngôn ngữ, kể cả tiếng Việt liên tục 24h/7.

Nguyên tắc làm việc là Facebook có 2 người cùng kiểm tra nội dung được báo cáo ở 2 nơi khác nhau, họ cùng đánh giá, giữ cho cộng đồng được an toàn.

“Facebook muốn người dùng báo cáo chính xác nội dung vi phạm, không chỉ là hình ảnh mà đến tận comment, nếu xét thấy nội dung đó không phù hợp.

Liên quan đến vấn đề bản quyền trên Facebook, bà Monika Bickert cho hay Facebook coi đây là vấn đề quan trọng.

Bên cạnh việc sử dụng công cụ tự động hóa để phát hiện được ai đó tải lên nội dung vi phạm bản quyền, Facebook cũng đã xây dựng quy trình thông báo và gỡ bỏ. Khi phát hiện thông tin xâm phạm bản quyền, nhóm pháp lí của Facebook sẽ xem xét rà soát, tiến hành gỡ bỏ nếu báo cáo có căn cứ trong 24 tiếng đồng hồ.

Theo ICTnews.