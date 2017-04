Trải nghiệm công nghệ thông minh cùng Ford Việt Nam

Ngày 24/04, Ford Việt Nam tổ chức chương trình Trải Nghiệm Công Nghệ Thông Minh nhằm giới thiệu các công nghệ hiện đại hàng đầu được trang bị trên các dòng xe phổ biến của mình, bao gồm các công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn, tiết kiệm nhiên liệu và kết nối thông minh.

Nhờ chiến lược một Ford với việc tối ưu hóa nguồn lực toàn cầu, Ford là hãng xe tiên phong mang các công nghệ thông minh thường chỉ trang bị cho các dòng xe cao cấp vào các dòng xe phổ biến với giá thành cạnh tranh nhất. Thời gian để mang các phiên bản xe với công nghệ hiện đại đến các thị trường khác nhau cũng rút ngắn lại đáng kể.

Theo các nghiên cứu của Chính phủ Úc năm 2013, các công nghệ an toàn chủ động giúp ngăn chặn khoảng 35% các vụ va chạm từ phía sau và 53% va chạm được giảm nhẹ. Viện Bảo hiểm An Toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (IIHS) cũng chỉ ra, công nghệ an toàn chủ động có thể giúp ngăn chặn 20% các vụ va chạm xảy ra tại Mỹ. Chính vì vậy, các hãng xe lớn tại Mỹ đều nỗ lực cam kết trang bị các tính năng an toàn chủ động như là tiêu chuẩn trên toàn bộ các mẫu xe vào khoảng năm 2022.

Thông minh để an toàn

Tiêu biểu trong các công nghệ an toàn chủ động thông minh của Ford có thể kể đến Hệ thống kiểm soát tốc độ tự động (Adaptive cruise control). Hệ thống kiểm soát tốc độ này sử dụng radar, giúp duy trì tốc độ tối đa cùng khoảng cách an toàn theo mức cài đặt với xe phía trước. Với công nghệ này, hệ thống có thể nhận biết xe phía trước đang giảm tốc, nó sẽ tự giảm tốc độ của xe để đảm bảo khoảng cách an toàn được thiết lập, và hệ thống sẽ tự tăng tốc trở lại khi đường phía trước thông thoáng. Toàn bộ quá trình này diễn ra một cách hết sức tự nhiên và nhẹ nhàng, khiến người lái không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi tốc độ đột ngột nào.

Song song với hệ thống kiểm soát tốc độ tự động, tính năng Phanh chủ động trong thành phố cũng hỗ trợ tối đa việc lái xe an toàn. Với hệ thống này, xe sẽ được trang bị hệ thống camera hồng ngoại trên kính chắn gió, nhằm phát hiện các vật cản ở phía trước.

Tương tự, hệ thống Cảnh báo điểm mù (BLIS) của Ford cũng sử dụng cảm biến sau xe để phát hiện các vật thể hoặc xe khác nằm trong khu vực điểm mù của gương chiếu hậu. Nếu phát hiện nguy hiểm, hệ thống sẽ truyền tín hiệu lên gương chiếu hậu và đèn tín hiệu sẽ bật sáng.

Đặc biệt, nhằm tránh các tai nạn do trơn trượt, lật xe khi phanh hay vào cua gấp, Hệ thống cân bằng điện tử (ESP) sẽ giúp phát hiện xe đang có hiện tượng mất lái và ngay lập tức hỗ trợ người lái bằng cách kiểm soát hệ thống phanh, phân bổ lực phanh lên từng bánh xe đồng thời tự động giảm công suất của động cơ. Hệ thống ESP có thể phát tín hiệu ra lệnh cho hệ thống phanh trên một bánh hoặc nhiều bánh xe một cách độc lập để xe không bị mất lái hoặc xảy ra hiện tượng lật xe.

Thông minh để Tiết kiệm

Hệ thống phun nhiên liệu cao áp sẽ phun nhiên liệu trực tiếp vào buồng đốt với lượng nhiên liệu được tính toán chính xác theo nhu cầu của động cơ vào mỗi thời điểm thích hợp, đồng thời hệ thống cũng giúp làm mát khí nạp cho phép tỉ lệ nén cao hơn. So với động cơ phun nhiên liệu gián tiếp, công nghệ này giúp tăng đáng kể hiệu suất sử dụng nhiên liệu trong khi sản sinh thêm nhiều công suất cho động cơ.

Động cơ EcoBoost kiểm soát chính xác thời điểm đóng mở của van nạp và van xả sao cho phù hợp với tốc độ và cường độ hoạt động của động cơ. Nhờ vậy, quá trình tiết kiệm nhiên liệu được cải thiện, giảm bớt khí thải, đồng thời tăng công suất của động cơ.

Turbo tăng áp tận dụng lượng khí thải của động cơ để tăng thêm dòng khí nạp vào buồng đốt với áp lực lớn. Nhờ thế, công suất được tăng thêm, đồng thời van biến thiên giúp triệt tiêu hiện tượng “trễ turbo” ở vòng tua thấp.

Một số công nghệ tiết kiệm nhiên liệu khác của Ford như Hệ thống Trợ lực lái điện (EPAS), Lưới tản nhiệt tự động đóng mở, hộp số tự động 6 cấp… cũng giúp các dòng xe của Ford luôn hoạt động ổn định, giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ ở mức tối đa.

EPAS sử dụng mô-tơ điện, thay vì bơm thuỷ lực, nên hệ thống lái có thể được lập trình. Do không phụ thuộc vào động cơ nên ngay cả khi xe đứng im thì hệ thống lái vẫn được trợ lực. Điều này giúp cải thiện tiêu hao nhiên liệu đến 5%, do chức năng điều chỉnh trợ lực vô-lăng chỉ được thực hiện khi ở tốc độ cao hoặc khi điều kiện đường sá và thời tiết đòi hỏi.

Kết hợp tính năng tự động bù lệch hướng – rất hữu dụng khi khi ở đường trơn trượt hoặc hướng gió tạt ngang – hệ thống lái của xe Ford được đánh giá là hệ thống mang lại trải nghiệm chính xác và tuyệt vời nhất trong nhiều phân khúc.

Thông minh để kết nối

Ngoài khả năng tiết kiệm nhiên liệu, các sản phẩm của Ford luôn được đánh giá cao về sự tinh tế trong phát triển nội thất thông minh với hàng loạt trang thiết bị, tiện ích tiên tiến đảm bảo khả năng kết nối thông minh hàng đầu trong phân khúc. Nổi bật trong loạt công nghệ thông minh giúp kế nối cuộc sống là hệ thống SYNC tạo điều kiện cho người lái vừa điều khiển xe vừa có thể thưởng thức âm nhạc một cách an toàn. Với màn hình cảm ứng 8 inch đa điểm độ phân giải cao, người lái còn hoàn toàn có thể lái xe đến đích với bản đồ chi tiết cùng hệ thống định vị toàn cầu. Đặc biệt hơn cả, SYNC 3 có thể đồng bộ với điện thoại thông minh giúp bạn ra lệnh bằng giọng nói để sử dụng hầu hết các tính năng thông minh trên điện thoại của bạn chỉ bằng một nút bấm.

Bên cạnh đó, Ford còn thể hiện sự thấu hiểu nhu cầu người dùng, đặc biệt là những người lái xe trong đô thị luôn phải vất vả tìm cách đỗ xe trong những bãi xe có diện tích giới hạn với việc phát triển công nghệ hỗ trợ đỗ xe tự động. Với tính năng Hỗ trợ Đỗ xe Chủ động Toàn diện, hệ thống sẽ giúp người lái quét tìm vị trí đỗ xe phù hợp, sau đó tự động đánh lái lùi xe vào chỗ đỗ và tự động đánh xe ra khỏi chỗ đỗ khi cần. Chỉ với một nút bấm, cảm biến của hệ thống sẽ tìm vị trí đỗ xe song song hoặc vuông góc phù hợp, đồng thời hệ thống sẽ tự động điều khiển chân ga, phanh và cần số đưa xe sẽ tự động lùi vào chỗ cần đỗ một cách chính xác.

Ngoài ra, người sử dụng có thể kết nối cuộc sống dễ dàng hơn và có trải nghiệm thoải mái khi lái xe với một loạt các tính năng thông minh khác như tính năng Tự động đề nổ từ xa, Tự động gạt nước, Hệ thống chống ồn, Camera 180o cảm biến quanh xe, Đèn pha tự động.

Những thành công về mặt nghiên cứu phát triển công nghệ của Ford một phần nhờ Chiến lược kinh doanh Một Ford của Tập đoàn Ford trên toàn thế giới, với mục tiêu mang lại những chiếc xe với chất lượng cao tương đương nhau ở mọi thị trường. Ford cũng không ngừng tập trung khai thác bốn giá trị cốt lõi Chất lượng – Xanh - An toàn – Thông Minh nhằm liên tục nâng cao trải nghiệm cho khách hàng, tiến tới tạo nên những chiếc xe năng động của tương lai.

Bên cạnh đó, Ford luôn chú trọng việc nghiên cứu các công nghệ hiện đại cho Giải pháp di chuyển thông minh, không chỉ giải quyết nhu cầu đi lại đơn thuần của con người, mà còn đưa các dịch vụ di chuyển trong tương lai lên một tầm cao mới. Ford tin tưởng rằng, với những giải pháp di chuyển thông minh liên tục được phát triển, cuộc sống của con người sẽ – Tốt Đẹp Hơn và Tiến Xa Hơn như lời hứa thương hiệu mà hãng đã đề ra.