Bản thay thế của Oppo F1s về Việt Nam đầu tháng 5

F3 sẽ có thiết kế nguyên khối với các đường nét bo tròn liền mạch nhiều hơn so với các model quen thuộc của Oppo hiện nay. Đây sẽ là model thay thế cho F1s giống như F3 Plus thay thế cho F1 Plus. Màn hình của máy vẫn có kích thước 5,5 inch như đàn em nhưng độ phân giải được nâng lên mức Full HD, cảm biến vân tay một chạm của máy được làm dạng cảm ứng.

Tương tự F3 Plus, smartphone tầm trung mới của Oppo sẽ có camera kép chuyên selfie ở mặt trước với độ phân giải lần lượt là 16 megapixel và 8 megapixel. Hai camera của máy hoạt động độc lập giống như camera sau của iPhone hay LG V20, trong đó, một camera có góc chụp lên tới 120 độ với ống kính 6 thành phần giúp giữ được chất lượng hình ảnh chụp ra thay vì dùng để xoá phông. Tính năng hỗ trợ chụp selfie Beautify 4.0 sẽ chỉnh sửa gương mặt tốt hơn. Khi chụp nhóm từ 3 người trở lên, máy sẽ khuyến cáo người dùng chuyển sang camera góc rộng. Camera sau của máy có độ phân giải 13 megapixel và vẫn được trang bị các tính năng chụp Ultra HD hay Expert Mode giống như trên các smartphone khác của Oppo.

F3 nằm trong phân khúc trung cấp dưới 8 triệu đồng nên được trang bị chip xử lí 8 nhân tốc độ 1,5 GHz, RAM 4 GB và bộ nhớ trong 64 GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ. Đây là cấu hình chung của các model trong phân khúc này. Tương tự các smartphone của Oppo hiện nay, F3 Plus cũng hỗ trợ 2 sim 2 sóng với kết nối 4G LTE. Pin của máy có dung lượng 3.200 mAh tốt trong phân khúc nhưng lại không được hỗ trợ sạc nhanh.

Sau F3 Plus, đây là model thứ hai của Oppo bán ra tại Việt Nam chạy Color OS 3.0 được xây dựng trên nền tảng Android 6.

Theo Số Hoá.