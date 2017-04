34% khách hàng Việt Nam lo lắng về an toàn mua sắm trực tuyến

Theo một điều tra mua sắm trực tuyến của Mastercard, 8 trong 10 khách hàng ở khu vực này đã mua sắm trực tuyến trong năm ngoái dự định thực hiện ít nhất một mua sắm trực tuyến trong nửa đầu năm 2017.

Các dự định mua sắm mạnh mẽ nhất là ở các thị trường mới gồm (97,3%), Việt Nam (96,2%), Ấn Độ (92,9%), Malaysia (92,8%) và Thái Lan (87.1%).

Các kết quả của điều tra cho thấy một trong hai khách hàng ở khu vực châu Á - TBD cảm thấy mua sắm an toàn trực tuyến, cung cấp các phương tiện thanh toán an toàn (85,9%) vẫn là yếu tố quan trọng nhất để những người mua sắm trong khu vực thực hiện các thanh toán trực tuyến, tiếp theo là giá cả (85,5%) và sự tiện lợi (85,15).

Các nước trong khu vực có sự tin tưởng cao ở tiêu chí này là Indonesia (95,3%), tiếp theo là Philippines (92,2%), Đài Loan (91,5%) và Malaysia (91,2%).

Ở châu Á – Thái Bình Dương, 9 trong 10 khách hàng đã thực hiện một thanh toán trực tuyến trong 3 tháng, dẫn đầu là Hàn Quốc (96,7%), Ấn Độ (95,8%), Nhật Bản (95,0%), Việt Nam (92%) và Trung Quốc (91,8%).

Phần lớn khách hàng ở châu Á - TBD (53,9%) cảm thấy an toàn khi mua sắm trực tuyến, cụ thể ở Ấn Độ là 72,1%, Indonesia 66,4%, Trung Quốc (63,5%), Australia (62,2%) và New Zealand (59,8%).

Các khách hàng ở Việt Nam (34,0%), Hàn Quốc (34,6%), Nhật Bản (36,6%) và Hong Kong (37,4%) lo lắng nhiều hơn về an toàn mua sắm trực tuyến.

Các khách hàng ở Indonesia là những khách hàng thỏa mãn nhất với các cơ hội và phương tiện hiện tại để thực hiện thanh toán trực tuyến trong khu vực (97,1%), tiếp theo là Ấn Độ (94,3%) và Malaysia (92,6%).

“Kết quả điều tra cho thấy các khách hàng ở châu Á - TBD muốn an toàn và sự thuận lợi được cải thiện khi thực hiện mua sắm trực tuyến. Mặc dù nghiên cứu của chúng tôi cho thấy phần lớn khách hàng cảm thấy an toàn khi mua sắm, nhưng chúng tôi không thể không tiếp tục tập trung phát triển các giải pháp giải quyết và xóa bỏ những lo lắng cơ bản về an toàn và an ninh thanh toán”, Phó Tổng giám đốc cao cấp bộ phận thanh toán và lab số khu vực châu Á Thái Bình Dương của Mastercard Ben Gilbey cho biết.

Theo ICTPress.