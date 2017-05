Làm gì khi smartphone của bạn bị vỡ màn hình cảm ứng?

Dưới đây là các tùy chọn bạn nên cân nhắc để khắc phục sự cố màn hình smartphone bị hỏng mà không tiêu hao quá nhiều ngân sách để đầu tư vào một điện thoại mới.

Liên hệ nhà sản xuất

Trước khi thử bất kì tùy chọn sửa chữa màn hình, bạn nên kiểm tra chính sách của công ty sản xuất thiết bị xem có được hỗ trợ hay không?

Apple cung cấp gói AppleCare+ nếu bạn mua điện thoại trong vòng 60 ngày kể từ ngày mua iPhone mới, với mức giá dao động từ 99 USD đến 129 USD tùy thuộc iPhone của bạn và có một khấu trừ nếu điện thoại gặp tai nạn. Bạn nên mua nó trước khi màn hình iPhone bị hỏng. Nếu có AppleCare+, bạn chỉ phải trả khoảng 29 USD cho dịch vụ sửa chữa màn hình.

HTC cung cấp gói bảo vệ Uh-Oh bao gồm chương trình thay thế màn hình nếu HTC One M9 bị vỡ trong năm đầu tiên. Không như AppleCare+, đây là một chương trình thay thế miễn phí.

Bảo vệ màn hình bằng băng dán

Nếu không thể sửa màn hình smartphone bị hỏng ngay lập tức, bạn có thể tiếp tục sử dụng iPhone hoặc điện thoại Android trong trường hợp nó vẫn hiển thị hình ảnh và phản hồi bằng cách dán màn hình lại.

Sử dụng băng dán chỉ được xem là giải pháp tạm thời nếu bạn chưa sẵn sàng sửa chữa

Để thực hiện, hãy vệ sinh màn hình trước khi đặt một miếng băng keo rộng lên màn hình. Cắt bất kì đoạn băng dư thừa nào và bạn có thể tiếp tục sử dụng điện thoại. Điều này sẽ ngăn không gây ra các vết nứt gãy và các bộ phận thủy tinh rơi ra bên ngoài hoặc ngón tay của bạn.

Bạn cũng có thể mua một miếng dán bảo vệ màn hình đặt trên màn hình vỡ. Một kính bảo vệ hoặc tấm nhựa ít nhất sẽ giữ điện thoại của bạn sử dụng trong điều kiện hiện tại, nhưng cần nhớ đó chỉ là giải pháp tạm thời.

Tự sửa chữa và thay thế màn hình

Cách rẻ nhất để sửa màn hình iPhone hoặc Android hỏng là tự thay thế màn hình. Bạn có thể thay thế màn hình dễ dàng bằng các hướng dẫn trực tuyến. Đôi khi bạn cần phải thay thế màn hình thiết bị sau một thời gian sử dụng.

Hãy thử tự sửa chữa màn hình iPhone hoặc điện thoại Android của bạn

Một trong những trang uy tín hướn dẫn sửa chữa màn hình là iFixit với nhiều hướng dẫn cho các thiết bị khác nhau. Bạn có thể đặt mua màn hình iPhone hoặc Android mới từ iFixit, eBay, Amazon hoặc trang web khác. Đảm bảo chọn màn hình phù hợp bạn sẽ có màn hình chất lượng tốt “như mới”.

Dĩ nhiên để làm điều này bạn cũng cần mua các bộ công cụ hỗ trợ việc thay thế. Hãy xem video hướng dẫn trên YouTube trước khi mua các bộ phận để đảm bảo không phí phạm.

Sửa chữa ngoài bảo hành

Nếu không thể dành thời gian hoặc không có chuyên môn cần thiết để sửa màn hình iPhone hoặc Android bị nứt, bạn có tùy chọn sửa chữa khác thay vì mua điện thoại mới.

Bạn cần kiểm tra các chi phí sửa chữa trước khi khắc phục

Hãy xem các tùy chọn sửa chữa ngoài bảo hành cho thiết bị của bạn với các mức phí khác nhau cho từng thiết bị. Chẳng hạn iPhone 5/5s/5c/SE là 129 USD, iPhone 6 là 109 USD, iPhone 6 Plus là 129 USD, iPhone 6S là 129 USD, iPhone 6S Plus là 149 USD, hay iPhone 7 là 129 USD và iPhone 7 Plus là 149 USD.

Bạn sẽ cần phải liên hệ với Samsung, HTC hoặc các nhà sản xuất khác để có chi phí sửa chữa màn hình điện thoại Android khi bị hư hỏng.

Các cửa hàng sửa chữa

Nếu không ở gần cửa hàng Apple hoặc không muốn gửi điện thoại Android đến nhà sản xuất, bạn có thể tìm đến các cửa hàng sửa chữa địa phương. Ngay các thành phố nhỏ cũng có một vài nơi sửa chữa màn hình iPhone hoặc Android bị hỏng.

Tìm một cửa hàng sửa chữa địa phương để sửa màn hình smartphone bị hỏng

Nhưng bạn cần nhớ rằng Apple hay các công ty khác sẽ không tiếp tục duy trì thời gian bảo hành khi bạn sửa chữa màn hình ở bên thứ ba. Có nghĩa nếu có bất kì thiệt hại nào cho iPhone từ việc sửa chữa, bạn sẽ bị mất hiệu lực bảo hành.

Theo Người Đưa Tin.