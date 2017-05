Canon ra mắt sản phẩm mới-PowerShot SX730 HS

Ngày 3/5, Canon chính thức giới thiệu với thị trường Việt Nam mẫu máy ảnh compact siêu zoom PowerShot SX730 HS có kích thước nhỏ gọn, cho những bức ảnh chất lượng cao. Máy được trang bị cảm biến CMOS 20.3MP,ống kính zoom quang đến 40x, màn hình xoay 180 độ cùng tính năng làm mịn da khi tự chụp chân dung. Với thiết kế cong hình thái học cùng báng cầm chắc chắn, Canon PowerShot SX730 HS với màn hình lật và khả năng siêu zoom mang đến cho bạn những bức ảnh selfie hoàn hảo.

PowerShot SX730 HS được trang bị tính năng hỗ trợ zoom xa (Zoom Framing Assist) giúp người dùng tận hưởng mọi khoảnh khắc mà không cần lo lắng về các đối tượng nằm ngoài khung hình.

Với ba cấp độ làm mịn da, người dùng có thể lựa chọn bộ lọc phù hợp nhất với mình. Với tùy chọn xóa phông đi kèm, bạn sẽ sở hữu tấm ảnh chân dung hoàn hảo với hậu cảnh được làm mờ. Tính năng Smooth Skin được trang bị ở cả chế độ chụp chân dung và chế độ thường.

PowerShot SX730 HS được trang bị đa dạng các tính năng kết nối không dây. Wi-Fi và NFC giúp người dùng dễ dàng thiết lập kết nối giữa máy ảnh và smartphone để truyền tải video và hình ảnh, in ảnh trực tiếp, đăng tải lên mạng xã hội và chụp từ xa bằng smartphone qua ứng dụng Canon Camera Connect. Ngoài ra, kết nối Bluetooth cho phép người dùng dễ dàng chuyển sang kết nối Wi-Fi để xem hay gửi hình ảnh khi đang di chuyển.

Ngoài ra, CMV cũng ra mắt Ống kính mới của Canon - EF-S35MM f/2.8 IS Macro IS STM mang đến bức ảnh macro sắc nét hoàn hảo đến từng chi tiết. Ống kính EF-S35mm f/2.8 Macro IS STM là ống EF-S đầu tiền được tích hợp công nghệ Macro Lite để bắt lấy mọi khoảnh khắc.

Ống kính EF-S35 mm f/2.8 Macro IS STM mới, loại ống kính chụp macro nhỏ gọn có tích hợp đèn dành cho những người yêu thích chụp ảnh macro. Ống kính còn được trang bị công nghệ Hybrid IS giúp người dùng lưu lại bức ảnh thật sắc nét, đẹp mắt và không lo bị rung tay khi chụp ở cự li gần. Ống kính mới của Canon có khả năng lấy chi tiết tốt bề mặt vải, thức ăn hay phức tạp như côn trùng nhỏ. Với góc nhìn tương đương ống kính 56mm tiêu chuẩn, người dùng cũng có thể chụp lại các khoảnh khắc hằng ngày, đồng thời chụp quang cảnh, chân dung hay cảnh đêm.

“Nếu muốn kiếm một ống kính linh hoạt, chất lượng cao, phù hợp cho cả nhu cầu ảnh macro cũng như ảnh sinh hoạt đời thường, thì ống kính EF-S35mm f2.8mm Macro IS STM là một sự bổ sung đáng giá vào bộ sưu tập ống kính của người yêu thích nhiếp ảnh.” Ông Naohiko Hayashi – Giám Đốc Cấp Cao và Tổng Giám Đốc Kinh doanh và Tiếp Thị ngành hàng ICP của Canon Singapore cho biết. “Khẩu độ lớn giúp chụp sắc nét những chi tiết phức tạp, tăng cường hiệu ứng bokeh đẹp mắt cùng với kích thước nhỏ gọn biến chiếc ống kính thành người bạn đồng hành tiện dụng cho những thước phim macro trong những chuyến đi.

Tích hợp đèn LED ở cả hai bên trái và phải của ống kính, EF-S35mm f/2.8 Macro IS STM được thiết kế nhằm đáp ứng mọi nhu cầu chụp macro. Với công nghệ này, chủ thể sẽ được tăng sáng từ phía trước, cân bằng ánh sáng, giảm thiểu hiệu ứng đổ bóng và tái tạo màu sắc chính xác. Ngoài ra, người dùng có thể chuyển đổi linh hoạt tắt-mở đèn trái hay phải, hoặc thậm chí cả hai, nhờ vào nút Macro Lite on ở bên hông ống kính để kiểm soát cường độ ánh sáng, từ đó cho ra đời những bức ảnh có chiều sâu và tương phản tốt hơn.

Với khả năng kiểm soát mức độ tối ưu của ánh sáng, EF-S35mm f/2.8 Macro IS STM sẽ hỗ trợ người dùng chụp các bức ảnh đẹp và tươi sáng như đóa hoa, món ăn hay chân dung cận cảnh mà không cần đến thiết bị chuyên dụng như đèn flash - thiết bị có thể gây ra hiệu ứng đổ bóng khi chụp macro.

Ống EF-S35mm f/2.8 Macro IS STM trang bị hệ thống chống rung lai (Hybrid Image Stabilizer) để giảm thiểu ảnh hưởng từ việc rung tay khi đang chụp ảnh. Công nghệ này giúp chống rung đa chiều, hỗ trợ sáng tác những bức hình macro đẹp và sắc nét.