Loạn giá Galaxy S8 ở Việt Nam

Mức niêm yết của Galaxy S8 và S8+ tương ứng là 18,5 và 20,5 triệu đồng, nhưng một số cửa hàng ở phố Huế (Hà Nội) rao chỉ 16,3 và 18,1 triệu đồng. Tại một cửa hàng khác trên phố Thái Hà, giá bộ đôi này có cao hơn một chút, lần lượt 17,5 và 19,5 triệu đồng, nhưng vẫn thấp hơn mức niêm yết chính thức khoảng 1 triệu đồng. Tại thị trường TP HCM, nhiều cửa hàng cũng bán ra Galaxy S8 và S8+ chỉ hơn 16 và 18 triệu đồng. Trong khi đó, các hệ thống lớn như FPT Shop hay Thế Giới Di Động vẫn giữ nguyên ở mức giá Samsung đề xuất. Giá khác nhau nhưng máy ở tất cả các cửa hàng đều được đảm bảo là hàng chính hãng và mới 100%.

Việc chênh lệch như trên khiến không ít người có ý định mua máy phân vân và đắn đo không biết nên mua ở đâu, không bị "hớ" mà vẫn mua được hàng chuẩn.

Lí giải cho việc này, đại diện một cửa hàng ở phố Huế (Hà Nội) cho biết giá thấp là do các cửa hàng đã trừ đi quà tặng khuyến mại của hãng như sạc không dây, pin dự phòng hay thẻ nhớ, tai nghe... Bên cạnh đó, do áp lực cạnh tranh từ các hệ thống lớn, các cửa hàng lẻ cũng phải giảm giá bằng cách này để cạnh tranh và tăng doanh số.

Thậm chí, với khách hàng đã đặt mua S8 từ trước khi mở bán, nếu không nhận quà tặng đi kèm của Samsung, một số cửa hàng còn sẵn sàng trừ tiền mặt tới 3 triệu đồng. Nhiều cửa hàng còn yêu cầu người mua đến trực tiếp mới đưa ra giá bán thực tế.

Galaxy S8 hàng xách tay.

Trong khi hàng chính hãng loạn giá, Galaxy S8 và S8+ hàng xách tay cũng bắt đầu giảm mạnh mấy ngày gần đây. Thay vì mức 18 đến 20 triệu đồng từ hơn nửa tháng trước, Galaxy S8 bản Hàn Quốc đã xuống dưới 16 triệu đồng, có nơi còn xuống dưới 15 triệu đồng nếu người mua chấp nhận đặt cọc tiền và nhận hàng sau.

Không chỉ vậy, thị trường xách tay cũng bắt đầu xuất hiện nhiều mẫu Galaxy S8 giá rẻ được coi là "hàng lướt" (like new 99%), chỉ gồm máy trần và phụ kiện, không có hộp. Giá của loại này chỉ khoảng 12 triệu đồng và thấp hơn nhiều so với hàng mới và chính hãng.

Dù gặp phải tình trạng loạn giá, Galaxy S8 và S8+ vẫn là hai smartphone có khởi đầu thành công của Samsung. Chỉ tính trong ngày mở bán đầu tiên trên kệ hàng chính hãng, lượng máy bán ra đã tăng gấp ba so với S7 và S7 edge năm ngoái, ước lượng khoảng 20.000 sản phẩm.

Theo Số Hoá.