Rò rỉ lộ trình ra mắt dòng smartphone Moto 2017

Theo Neowin, lộ trình ra mắt sản phẩm của Lenovo vừa bị rò rỉ cho thấy công ty có kế hoạch ra mắt khá nhiều smartphone mới trong khoảng nửa cuối năm nay. Nổi bật nhất trong số này chính là sự xuất hiện trở lại của Moto X (có thể mang tên Moto X4) sau một thời gian dài vắng mặt.

Thông tin ban đầu cho biết, Moto X 2017 sẽ có màn hình kính 3D kích thước 5,2 inch với tính năng SmartCam. Bên trong sản phẩm tích hợp chip Snapdragon 660, pin dung lượng 3.800 mAh, RAM 4 GB, bộ nhớ trong 64 GB và đầu đọc dấu vân tay.

Cùng với Moto X, các phiên bản khác của dòng Moto năm nay còn có những cái tên quen thuộc như Z Play và Z Force, hoàn chỉnh với Moto Mods và LTE gigabit (Z Force). Ngoài ra cũng không thể không kể đến dòng Moto C giá rẻ và bản nâng cấp Moto G với máy ảnh kép ở mặt sau (chỉ bản Plus). Hai thành viên còn lại thuộc dòng Moto E, trong đó phiên bản Plus đi kèm màn hình 5,5 inch và pin 5.000 mAh.

Lộ trình rò rỉ không ghi rõ thời điểm xuất hiện của mỗi thành viên dòng Moto 2017 nhưng nếu tất cả các sản phẩm này đều phát hành ra thị trường, thị trường smartphone trong thời gian tới sẽ có khá nhiều sự lựa chọn mới.

Theo Thanh Niên.